Dramaya ve gollere sahne olan çılgın bir gecede Brezilya Milli Takımı, ev sahibi Avustralya karşısında 4-2'lik heyecan dolu bir galibiyet elde etti. Samba ekibinin skoru iki kez lehine çevirdiği bu karşılaşmada, takımın yıldızının geçirdiği endişe verici sakatlık yüzünden zaferin sevinci tam anlamıyla yaşanamadı.

Brezilya Milli Takımı ağır bir darbe aldı; yıldız oyuncu Raphinha aniden kas rahatsızlığı hissederek sahayı hızla terk etmek zorunda kaldı. Bu görüntü, Barcelona taraftarlarını ve Seleção teknik heyetini endişelendirdi; özellikle de kendisi ilk yarının tartışmasız yıldızı olduğu için.

İlk yarıda çılgın senaryo

Maçın başlangıcı tam anlamıyla Brezilya adına ateşliydi. Samba ekibi ev sahibine yalnızca 3 dakika süre tanıdı; bek oyuncusu Vanderson erken bir golle skoru açarak Avustralya taraftarlarını şoke etti ve Brezilya'yı 0-1 öne geçirdi.









Ancak Avustralya'nın yanıtı sert ve ikili geldi; hem de yalnızca 4 dakika içinde. 30. dakikada defans oyuncusu Alessandro Circati skoru 1-1'e getirmeyi başardı; ardından Conor Metcalfe, 34. dakikada attığı ikinci golle tribünleri coşturdu, skoru tamamen değiştirdi ve Avustralya'yı 2-1 öne geçirdi.









Brezilya Milli Takımı geri dönmeye çalıştı; 40. dakikada Gabriel'in sert bir müdahalesine tanık olundu. Ardından Raphinha, ilk yarının son anlarında, 45+1. dakikada penaltı noktasından attığı golle skoru 2-2 yaparak Samba ekibini mağlubiyetten kurtardı.





Skoru çevirmek ve son darbe

Raphinha'nın oyundan çıkmasının ardından teknik direktör, yükselen yetenek Endrick'i oyuna dahil etti ve bu değişiklik adeta sihirli bir etki yarattı.









Maçın dengelerini değiştiren kritik bir anda, Bruno Guimarães 70. dakikada attığı değerli golle Samba ekibini yeniden öne geçirmeyi başardı. Bu golde, zor anlarda fark yaratma yeteneğini bir kez daha kanıtlayan Endrick'in ustaca hazırladığı sihirli pastan yararlandı.

Vinicius Junior ise 80. dakikada penaltı noktasından büyük bir özgüvenle attığı dördüncü golle işi Samba ekibi adına tamamen bitirdi; Avustralya Milli Takımı'nın umutlarına son darbeyi vurdu ve Seleção yıldızlarının toplu olarak parladığı bir gecede Brezilya'nın üstünlüğünü teyit etti.



















