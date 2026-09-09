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Videoyla: Raphinha eşi görülmemiş bir seriye imza attı, 6 saniye onu Messi'nin rekorundan etti

Raphinha
L. Messi
Barcelona - Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
Şampiyonlar Ligi
Brezilya
Arjantin
İspanya
Hollanda

Brezilyalı yıldız parlamaya devam ediyor

Barcelona'nın yıldızı Brezilyalı Raphinha, Hollanda temsilcisi Feyenoord'un ağlarını UEFA Şampiyonlar Ligi'nde havalandırarak takımıyla birlikte kariyerinde eşi görülmemiş bir seriye imza attı.

Raphinha, bugün salı akşamı "Spotify Camp Nou" stadında lig aşamasının açılış haftası kapsamında oynanan Barcelona-Feyenoord karşılaşmasının başlama düdüğünün ardından yalnızca 3 dakika sonra Barcelona adına Feyenoord ağlarına bir gol kaydetti.

Brezilyalı forvet, Lamine Yamal'dan gelen pası değerlendirdi ve Hollanda ekibinin savunmacılarını çalımladıktan sonra topu rahatlıkla ağlara yolladı.

"Stats Foot" ağının verilerine göre Raphinha, tüm kulvarlar dahil Barcelona ile üst üste 6 maçta gol kaydederek takımdaki kariyerinde bunu ilk kez başardı.

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Raphinha'nın golleri bu sezon oynanan beş maçta İspanya La Liga'da Elche, Athletic Bilbao, Rayo Vallecano ve Valencia'ya karşı, ardından da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'a karşı geldi. Ayrıca geçen sezon oynadığı son maçta La Liga'da Real Betis ağlarına da gol atmıştı.

Raphinha'nın golü, başlama düdüğünden 2 dakika 50 saniye sonra geldi ve bu, Barcelona'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir sezona attığı ikinci en hızlı açılış golü oldu.

Bu listenin başında ise 13 Eylül 2016'da Celtic ağlarına 2 dakika 44 saniyede gol kaydeden Barcelona'nın eski kaptanı Lionel Messi yer alıyor.

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