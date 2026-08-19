İspanyol ekibi Barcelona, Mısırlı konuğu Ahly karşısındaki üstünlüğünü artırdı. Katalan takımının ikinci golünü (2-0) Raphinha penaltıdan kaydetti. Karşılaşma, bugün çarşamba akşamı Juan Gamper Kupası kapsamında "Spotify Camp Nou" sahasında oynandı.

Gol 45. dakikada geldi. Hakem, Raphinha'nın düşürülmesinin ardından penaltı noktasını gösterdi ve Brezilyalı oyuncu topu Mısır milli takımının kalecisi Mustafa Şubeyr'in sağ tarafına yerleştirerek penaltıyı başarıyla gole çevirdi.

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Ahly'nin eski oyuncusu Hamza Abdülkerim, Barcelona adına skoru 30. dakikada açan isim olmuştu. Gol, sol bek Alejandro Balde'nin yerden yaptığı pasın ardından geldi.

18 yaşındaki oyuncu, golün ardından ellerini başının altına koyarak sevinç göstermeyi reddetti; bu, Kızıl Kale taraftarlarına bir özür işaretiydi.

Karşılaşma, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak katıldıktan sonra Barcelona'ya kalıcı olarak transfer olan Hamza Abdülkerim için özel bir öneme sahip; çünkü eski kulübüyle karşı karşıya geliyor.

Katalan kulübü, 2026 yılının haziran ayında genç oyuncunun kiralık sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu devreye soktuğunu açıklamış ve oyuncu, Barça ile 2029 yazına kadar geçerli yeni bir sözleşmeye imza atmıştı.

Mısırlı forvet, hazırlık döneminde dikkatleri fazlasıyla üzerine çekti. İsviçre ekibi Basel karşısındaki 5-2'lik galibiyette bir gol kaydeden oyuncu, İngiliz ekibi Birmingham City ile berabere kalınan maçta (2-2) da iki gol attı.



