Hilal, Suudi Roshn Ligi'nin (2026-2027) yeni sezonundaki ilk tuzaktan bir penaltı hat-trick'i sayesinde kurtuldu.

Hilal, bugün cuma günü Kingdom Arena Stadı'nda oynanan ve Roshn Ligi'nin ilk haftasında iki takımı karşı karşıya getiren maçta Faysali'yi 4-2 mağlup etti.

İlginç olan, Hilal'in açık oyundan yalnızca tek bir gol kaydetmiş olması. Bu gol de maçın 26. dakikasında Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom'un attığı ikinci goldü.

Buna karşılık, Fransız forvet Karim Benzema "Lider"in ilk golünü 19. dakikada penaltıdan kaydederken, Portekizli orta saha oyuncusu Ruben Neves de 28 ve 82. dakikalarda yine penaltılardan üçüncü ve dördüncü golleri attı.

İlk yarıyı 3-0 önde tamamlamasına rağmen Hilal, Faysali'nin Alexander Mendy ve Theo Bongonda aracılığıyla 59 ve 64. dakikalarda peş peşe iki gol kaydetmesinin ardından maçı kaybetmenin eşiğine geldi.

Böylece Hilal, Roshn Ligi'nin yeni sezonundaki ilk 3 puanını alarak, ikinci sıradaki Kadisiye ile attığı goller farkıyla liderliğe yükseldi.

Buna karşılık, Roshn Ligi'ne yeni yükselen Faysali, turnuvadaki ilk sınavını geçemeyerek puansız şekilde on yedinci sırada yer aldı ve son sıradaki Şebab ile attığı goller farkıyla önde bulundu.