Real Madrid-Racing Santander ve Liverpool-Arsenal maçlarındaki hakem tartışmaları, futbolda tartışmalı bir dosyayı yeniden açtı; özünde birbirine benzeyen iki pozisyon, hakem kararlarını ve video teknolojisini mercek altına aldı. Kylian Mbappé, Racing savunmacısıyla girdiği temas sonucu penaltı kazanırken; Alexander Isak, ceza sahası içinde Jurrien Timber tarafından açıkça çekilmesine rağmen lehine herhangi bir faul alamadı ve iki pozisyon arasındaki çelişki dikkat çekici bir hal aldı.

Real Madrid'in üç golle galip geldiği Racing Santander karşılaşmasında hakem, Mbappé'nin savunmacı Mateo Prati ile girdiği temasın ardından Fransız forvet lehine penaltı kararı verdi ve Mbappé takımının ilk golünü kaydetti.

Ancak bu karar, temasın penaltı verilmesi için yeterli olmadığını düşünen ev sahibi tarafından geniş çaplı itirazlara yol açtı.

Eleştiriler, pozisyonu hiçbir şekilde faul verilmeyi hak etmeyen bir mücadele olarak niteleyen ve temasın son derece hafif olduğunu vurgulayan Racing kaptanı Íñigo Sáinz Maza ile sınırlı kalmadı; teknik direktör José Alberto'ya kadar uzandı. Alberto, video yardımcı hakem teknolojisinin müdahalelerindeki tutarsızlığı eleştirerek bazı pozisyonların neden incelenip diğerlerinin göz ardı edildiğini sorguladı.

Racing teknik direktörü, pozisyonun tekrarının penaltı verilmesini gerektiren bir şey olmadığını gösterdiğini söyledi ve oyuncuların topa temas edebileceğini, ancak rakibi yere düşürmenin veya tutmanın caiz olmadığını ekledi; bu karar onun şaşkınlığına ve endişesine yol açtı.

Öte yandan Anfield'de oynanan Liverpool-Arsenal karşılaşması, ev sahibi tarafından bakıldığında daha tartışmalı bir pozisyona sahne oldu. Londra ekibinin savunmacısı Jurrien Timber, Liverpool forvetinin bir ortaya ulaşmaya çalıştığı sırada ceza sahası içinde Alexander Isak'ın formasından tuttu; bu çekme Isak'ın hareketini etkileyerek topa istenen şekilde müdahale etmesini engelledi.

Çekme hareketi televizyon tekrarlarında net bir şekilde görülmesine rağmen hakem penaltı vermedi; pozisyon incelendikten sonra da karar değişmedi. Maç, Kai Havertz'in 16. dakikada kaydettiği golle Arsenal'in 1-0 galibiyetiyle sona erdi.

Çelişkinin boyutunu artıran bir diğer husus ise Isak'ın çekildikten sonra yere düşmediği ya da tepkisini abartmadığı yönündeki konuşmalardı. Habere göre Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, olaya alaycı bir şekilde yorum yaparak şunları söyledi: "Bana düşüp düşmediğini sormanız bile durumu açıklıyor. Bir dahaki sefere Alexander'a yerde kalmasını söylemeleri gerekiyor, aksi takdirde penaltıları vermiyorlar."

Böylece Mbappé, Racing'in itirazlarına yol açan bir temastan yararlanırken; Isak, maruz kaldığı çekmeye rağmen penaltı alamadan sahadan ayrıldı. İki pozisyon, iki maçın sınırlarını aşan alaycı bir soruyu gündeme getirdi: Bir oyuncunun penaltı kazanması için artık yere düşmek, faulün kendisinden daha mı önemli hale geldi?