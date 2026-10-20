Paris Saint-Germain'in yıldızı Désiré Doué, Barcelona'daki emsali Lamine Yamal'ın yaptığı hatayı değerlendirerek iki takım arasındaki Şampiyonlar Ligi zirvesinde Katalan takımının filelerini havalandırdı.

Lig aşamasının üçüncü haftası kapsamında "Parc des Princes" stadında oynanan maçın 39. dakikasında Doué, ceza sahası dışından yaptığı sert bir vuruşla Paris Saint-Germain'i öne geçirdi.

Yamal orta sahaya uzun bir top göndermeye çalıştı, ancak topu kapan João Neves pasını Doué'ye aktardı. Doué de tereddüt etmeden kaleci Joan García'yı gafil avlayan bir şut çekerek topu ağlara gönderdi.

Doué son dönemdeki parlak performansını sürdürdü; "Stats Foot" ağının istatistiklerine göre Paris Saint-Germain ve Fransa Milli Takımı ile oynadığı son 4 maçta 4 gol atıp 3 asist yaparak 7 golde katkı sağladı.