Real Madrid, ev sahibi Yunan ekibi AEK Atina karşısında geriye düştüğü maçı 3-2'lik kritik ve değerli bir galibiyete çevirdi. Çarşamba akşamı oynanan karşılaşma, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftası kapsamında gerçekleşti.

Galibiyet zorlu geldi; Real Madrid maçta iki kez geriye düştü, ancak her seferinde geri dönerek son dakikalarda attığı gollerle öne geçti. Bu, takımın kıta mücadelesinde deplasmanda oynadığı son maçta Roma karşısında (4-3) yaşadığına benzer bir senaryoydu.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç sonunda tam puan toplayan ikinci takım oldu ve sıralamanın zirvesinde Paris Saint-Germain'e rakip oldu.

AEK Atina ise puanını 3'te sabit tutarak sıralamada 30. sırada kaldı.

Real Madrid'in galibiyet serisi, İspanya başkentinin derbisinde aldığı yenilgiden bu yana 7 maça uzandı; bunların 4'ü ligde, 3'ü kıta mücadelesinde geldi.

Ayrıca Real Madrid, AEK Atina'ya kendi sahasında ilk galibiyetini elde etti. Daha önceki iki ziyaretinde tüm turnuvalarda başarısız olmuş, bir kez berabere kalmış, diğerinde ise mağlup olmuştu. Turnuvanın resmi sitesine göre Yunan ekibi de Şampiyonlar Ligi'nde bir İspanyol takımından kendi sahasındaki ilk yenilgisini aldı.

Bu, Real Madrid'in Avrupa turnuvalarında Yunan sahalarında oynadığı 9 maçta aldığı yalnızca ikinci galibiyet oldu; buna karşılık 5 beraberlik ve iki yenilgi var.

Yunan cesareti ve Madrid'in "topuk" yanıtı

Ev sahibi ekip, maça Real Madrid karşısında büyük bir hücum cesaretiyle başladı. 12. dakikada Yunan ekibi, Aboubakary Koita'nın ceza sahası içinden füze gibi gönderdiği şutla Thibaut Courtois'nın ağlarını havalandırdı.

Real Madrid beraberliği hızla yakalamaya çalıştı ve Vinicius Junior 28. dakikada güçlü bir şutla ağları havalandırdı, ancak hakem, topu takip etmeye çalışan Jude Bellingham'ın ofsayt olduğu gerekçesiyle golü saymadı.

Yalnızca 4 dakika sonra İngiliz yıldız, Marc Cucurella'nın yaptığı ortadan yararlanarak attığı muhteşem bir topuk golüyle Real Madrid taraftarlarını teselli etti.

Valverde'nin füzesi üç puanı getirdi

İkinci yarıda Real Madrid, son dönemde alışkanlık haline getirdiği geri dönüşü aramak için tüm hatlarıyla hücuma yüklendi, ancak Atina'nın uyanışıyla karşılaştı.

Yunan ekibi, Real Madrid'in savunmasında bıraktığı boşluklardan yararlandı ve 75. dakikada Koita'nın (ilk golün sahibi) pasından faydalanarak Stavros Pilios imzalı ikinci golü kaydetti.

Ancak İspanyol yanıtı hızla geldi; yalnızca 3 dakika sonra Kylian Mbappe, Denzel Dumfries'in yerden yaptığı ustaca ortanın ardından Real Madrid adına beraberliği yakaladı.

Herkes Real Madrid'in bu sezon tüm turnuvalardaki ilk beraberliğine hazırlanırken, kaptan yedekten giren Federico Valverde'nin farklı bir fikri vardı.

Uruguaylı yıldız, ikinci yarının uzatma dakikalarında füze gibi bir şut çıkardı; top kaleciyi yanılttı ve ağlara gitti.