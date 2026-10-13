Erken gelen gol, İspanyolların üç puana giden yolunu açtı

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Atletico Madrid, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde uzun süredir devam eden bir kısırdöngüyü kırdı. Kıta turnuvasının lig aşamasındaki ikinci haftada konuk ettiği Manchester United'ı "Metropolitano" Stadı'nda 2-0 yenen İspanyol ekibi, sayısal üstünlüğünü de iyi kullanarak heyecanlı bir zafer elde etti.

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında (eski sistemdeki grup aşamasında) bir İngiliz takımını ilk kez yendi; daha önce oynadığı maçlarda 7 yenilgi almış, 4 kez de berabere kalmıştı.

Buna karşılık Manchester United, İspanyol takımlarıyla yaptığı son 12 karşılaşmada yalnızca ikinci yenilgisini aldı; bu süreçte 7 galibiyet elde etmiş, 3 maçta berabere kalmıştı.

Atletico ayrıca bu sezonun ilk Avrupa galibiyetini alarak ilk 3 puanını hesabına yazdırdı. İspanyol ekibi açılış haftasında Liverpool'a 2-1 kaybetmişti. Manchester United ise ilk yenilgisini aldı; İngiliz ekibi ilk haftada Sabah'ı 4-0 ezmişti ve puanı 3'te dondu.

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Atletico Madrid bu galibiyetle, Michael Carrick yönetimindeki İngiliz ekibinin sıkıntılarını daha da artırdı. Premier Lig'de felaket bir başlangıç yapan ve ilk 6 haftada 6 puan toplayan takımın bu durumu, teknik direktörü görevden alınma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.

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Beklenmedik gol

Maç hızlı başladı ve Atletico Madrid rakibine nefes alma fırsatı vermedi. Ev sahibi ekip, ilk dakikada bulduğu golle rakibini şaşırttı: Alex Baena'nın yerden çıkardığı pasta Pablo Barrios topu İngiliz filelerine gönderdi.

Manchester United golden sonra toparlandı ve Bryan Mbeumo üzerinden geliştirdiği tehlikeli ataklarla ev sahibi ekibin kalesini tehdit etmeye başladı, ancak ilk yarıda skoru değiştirmeyi başaramadı.

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Hatta 42. dakikada Johnny Cardoso'nun ayağından ağları bir kez daha havalanınca işler daha da karmaşık hale gelecekti, fakat hakem, topu Cardoso'ya aktaran Marcos Llorente'nin elle oynaması nedeniyle golü iptal etti.





Kırmızı kart United'ın işini zorlaştırdı

İkinci yarıda Manchester United beraberlik golünü ararken, Michael Carrick'in takımı yeni bir darbe aldı.

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Manchester United, kaleciyle karşı karşıya kalmak üzere olan Jonathan David'i düşüren Fransız milli oyuncu Leny Yoro'nun direkt kırmızı kartla oyundan atılmasının ardından maçın son çeyreğini 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

Atletico Madrid, 10 kişiye karşı oynama avantajını kullandı ve 79. dakikada Ademola Lookman'ın ceza sahası içinde kalecinden dönen topu takip ederek attığı golle üstünlüğünü pekiştirdi.