Irak Millî Takımı'nın efsanesi Neşat Ekrem, Suudi Arabistan'ın Körfez Kupası "Körfez 27" turnuvasının açılış haftasında kardeş Kuveyt karşısında aldığı galibiyetin hak edildiğine dair şüphelerini dile getirdi.

Suudi Arabistan, çarşamba akşamı Cidde'deki "İnma" Stadı'nda oynanan ve birinci grubun ilk haftası kapsamında yer alan maçta konuk ettiği Kuveyt'i 1-0 mağlup ederek değerli bir galibiyet elde etti.

Maçın golü kendi kalesine olarak geldi. Kuveyt savunmacısı Yusuf el-Hakkan, 73. dakikada Hemmam el-Hemami'nin ortasını yanlışlıkla kafayla kendi ağlarına gönderdi.

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Ekrem, maçın ardından Katar'ın "El-Kass" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kuveyt Millî Takımı rekabetçi bir maç ortaya koydu; özellikle hücum açısından hırslı ve düzenliydi. Suudi Arabistan ise ceza sahasında gerçek bir tehlike oluşturamadı."

Ekrem sözlerine şöyle devam etti: "Tek golün sebebi olan savunma hatası olmasaydı, maç iki ya da üç kez tekrar oynansa bile Suudi Arabistan gol atamazdı."

Ekrem şunları ekledi: "Suudi Arabistan keyifli takımlardan biri, ancak gol fırsatı yaratamıyor ya da kaleye ulaşamıyor."

Bu konudaki açıklamalarını şöyle tamamladı: "Bu maç, gruptaki ilk maçtan (Irak ve Umman) daha güçlüydü, ancak bence adil sonuç beraberlik olurdu."

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