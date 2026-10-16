Dramatik bir senaryoda Zamalek, başkent Kigali'nin göbeğinden son dakika golüyle değerli bir galibiyet kaptı. Afrika Şampiyonlar Ligi son 32 turu ilk maçında ev sahibi Rwanda Ordu ekibini 89. dakikada attığı golle 1-0 yenen Zamalek, gruplara bir adım yaklaştı.

Sıkıcı bir golsüz beraberliğe gidiyor gibi görünen karşılaşma, bir anda destansı bir zafere dönüştü. Bu zaferin iki kahramanı, kalesini gole kapatan file bekçisi Mehdi Süleyman ve eli boş dönmeyi reddeden yedek oyuncu Nasır Mansi oldu.

Golsüz ilk yarı: Bol bol fırsat, tuhaf kaçırmalar

Maça hızlı ve heyecanlı bir başlangıç yapıldı. 7. dakikada Rwanda Ordu ekibi ilk fırsatını harcadı, Zamalek ise 10. dakikada Udey ed-Debbağ'ın kaçırdığı net pozisyonla hızlı yanıt verdi. Ardından 14. dakikada Şikabala bir gol fırsatını daha değerlendiremedi.

Zaman ilerledikçe Rwanda tarafının tehlikesi artmaya başladı ve Mehdi Süleyman, Zamalek'in ilk kahramanı olarak öne çıktı. 26. dakikada sert bir şutu ustalıkla çelen kaleci, 33. dakikada da net bir pozisyonu kurtardı.

Ömer Cabir, 41. dakikadaki şutuyla kilidi açmayı denedi ancak Rwanda savunması topu uzaklaştırdı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.





Çılgın ikinci yarı: İptal edilen gol ve boş kaleye kaçırılan fırsat

İkinci yarının başlamasıyla Rwanda ekibi baskısını sürdürdü ve forveti 51. dakikada topu üst taraftan dışarı attı. Ardından maçın en heyecanlı anı geldi: 53. dakikada Ordu ekibi bir gol kaydetti ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Zamalek'in teknik ekibi 57. dakikada çifte değişiklikle müdahale etti; Abdullah es-Said ve Hüsam Eşref'in yerine Mahmud Cihad ile İşo oyuna girerek hücumu canlandırdı. 59. dakikada Fetuh öne geçişi yakalamak üzereyken yeni bir fırsatı harcadı.

74. dakikada Ordu ekibi baskısını yoğunlaştırdı, ardından maçın en kritik fırsatı 79. dakikada geldi. Mehdi Süleyman'ın hatalı çıkışının ardından Ordu ekibinin forveti Zamalek'in boş kalesiyle tamamen karşı karşıya kaldı, ancak topu son derece tuhaf bir biçimde dışarı attı. Böylece kaçırılmaz bir golü harcayarak Zamalek'e hayat öpücüğü verdi.





Son sözü Mansi söyledi

Herkes beraberliğe hazırlandığı sırada cezası ağır oldu. 89. dakikada organize bir atakta sahneye çıkan yedek oyuncu Nasır Mansi, son dakika galibiyet golünü kaydederek Kigali taraftarlarını susturdu ve hayal kırıklığı yaratan beraberliği deplasmanda değerli bir zafere dönüştürdü.

Bu galibiyetle Zamalek, grup aşamasına bir buçuk adım yaklaştı; Kahire'deki rövanş maçında herhangi bir skorla beraberlik kendisine yetiyor. Rwanda Ordu ekibi ise sürprizi gerçekleştirmek için iki gol farkla kazanmak zorunda.











