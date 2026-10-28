Fas Milli Takımı'nın efsanesi Mustafa Hadji, Ashraf Hakimi ve Yassine Bounou'nun Fas tarihinin en iyileri olduğunu ve "diğer efsanelere büyük bir farkla üstün olduklarını" düşünüyor.

Fas Milli Takımı'nın formasıyla çok sayıda efsane parlamış olsa da, Hadji kendi değerlendirmesine göre Hakimi'nin, ardından Bounou'nun diğer isimlere büyük bir farkla öne geçtiğini düşünüyor.

Hadji, Kooora'nın daha sonra yayınlayacağı görüntülü röportajda şunları söyledi: "Evet, Hakimi Fas futbol tarihinin en iyi oyuncusudur ve diğer herhangi bir oyuncudan büyük bir farkla üstündür; diğerlerinden çok önde."

Ardından şunları ekledi: "Hakimi, saha içinde Faslı gençler için bir örnektir ve ben onun listenin başında geldiğini düşünüyorum, Yassine Bounou ise ikinci sırada, sonra geri kalanlar ikisinden büyük bir farkla geliyor."

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Tarih boyunca Fas futbolunun efsaneleri arasındaki yeri sorulduğunda ise Hadji gülerek şöyle yanıt verdi: "Hayır, ben bundan uzağım."

Hakimi, tüm turnuvalarda Fas Milli Takımı'nın formasıyla 103 uluslararası maça çıktı ve Fas tarihinde en çok forma giyen ikinci oyuncu konumunda; kendisini yalnızca Noureddine Naybet (115 maç) geçiyor. Bounou ise 99 maçla bu listede üçüncü sırada yer alıyor.

Uluslararası maçların dışında Hakimi, 2025 yılının Afrika'nın En İyi Oyuncusu ödülünü kazandı ve 2026'da aynı ödülün unvanı için güçlü bir şekilde yarışıyor.

Hakimi, oynadığı kulüplerle birlikte prestijli Avrupa kupalarına sahip; bunların başında 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanması geliyor.

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