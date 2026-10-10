Alman kulübü Bayer Leverkusen'in kanat oyuncusu Fransız Moussa Diaby, yaklaşık 3,5 yıldır gol atamazken bu golü eski kulübü Al-Ittihad'a karşı atarak kabusunu sona erdirdi.

Bayer Leverkusen, bugün cumartesi günü Mewa Arena'da oynanan ve iki takımı karşı karşıya getiren maçta, ev sahibi Mainz'ı Alman Ligi'nin beşinci haftasında 4-3 mağlup etti.

Konuk ekibin dördüncü golü, maçın 65. dakikasında geldi. Moussa Diaby ceza sahası sınırında topla buluştuktan sonra sol ayağıyla sert bir şut çekti ve kaleci bu topa müdahale edemedi.

Bu gol, Fransız yıldızın geçen yaz transfer döneminde Al-Ittihad'dan Alman takımına katılmasının ardından attığı ilk gol oldu. Diaby, son dört maçta izini bırakmayı başaramamıştı.

Diaby, Al-Ittihad'da oynadığı dönemden beri süren gol orucuna da son verdi. Fransız oyuncu, geçen sezon Roshn Ligi'nin otuz üçüncü haftasında, geçtiğimiz 14 Mayıs günü Al-Ettifaq ağlarına attığı iki golden bu yana gol atamamıştı.

Bundan daha önemlisi, 27 yaşındaki oyuncu Bayer Leverkusen forması altında yaklaşık 3,5 yıldır süren bir aradan sonra yeniden gol atmış oldu. Bu golü, tam olarak 8 Nisan 2023'te, Bundesliga'nın 27. haftasında Frankfurt'u 3-1 yendikleri maçtan bu yana atamamıştı.

Bu gol, Diaby'nin Alman takımıyla kaydettiği 50. gol oldu. Oyuncu ayrıca 177 maçta 47 gole de asist yaptı.

Diaby'nin 2023 yazında Bayer Leverkusen'den ayrılarak Aston Villa'ya transfer olduğu hatırlatılır. Ancak İngiliz takımında yalnızca bir sezon kalabilen oyuncu, daha sonra son iki sezon forma giydiği Al-Ittihad'a katılmıştı.