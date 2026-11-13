Mısır Milli Takımı, yeni teknik direktör Ali Maher dönemini mümkün olan en iyi şekilde açtı ve 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri İkinci Grup müsabakaları kapsamında Kahire Uluslararası Stadı'nda konuk ettiği Malavi'yi 5-0 yenerek farklı bir galibiyet elde etti.

Üçüncü hafta maçındaki galibiyetle Mısır, puanını 7'ye yükselterek grup liderliğine oturdu; Malavi ise 3 puanda kalarak üçüncü sırada yer aldı.

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Mısır Milli Takımı maça belirgin bir hücum baskısıyla başladı ve Mahmud Hassan Trezeguet, 5. dakikada Muhammed Salah'tan aldığı pasın ardından skoru açmaya çok yaklaştı; ancak net bir fırsatı harcadı ve girişimi sağ direğin yanından auta gitti.

İlk gol fazla gecikmedi, zira Nasser Maher 6. dakikada fileleri sarsmayı başardı; yalnızca dört dakika sonra Omar Marmush skoru ikiye çıkararak Mısır Milli Takımı'na erken bir üstünlük kazandırdı ve Malavi'yi büyük bir baskı altına soktu.

İki golün ardından Mısır Milli Takımı topa sahip olma üstünlüğünü ele geçirdi ve boşlukları değerlendirip daha fazla gol eklemeye çalıştı.

Ancak Malavi maça geri dönmeye çalıştı ve 22. dakikada Richard Mbulu'nun sert şutuyla Mustafa Şubeyr'in kalesini tehdit etti; Mısır'ın file bekçisi bu girişimi ustalıkla kurtararak kalesini gole kapalı tuttu.

24. dakikada Hossam Abdelmaguid sarı kart gördü; bu sırada hücum girişimlerini sürdüren Nasser Maher, 27. dakikada ceza sahası dışından çektiği sert şutun sol direğin yanından auta gitmesiyle kişisel ikinci golüne çok yaklaştı.

Muhammed Hani, 38. dakikada ceza sahası dışından çektiği sert şutun ağlara gitmesiyle Mısır'ın üçüncü golünü kaydetti; böylece Mısır Milli Takımı ilk yarının bitimine doğru öne geçişini 3-0'a taşıyarak ev sahibine büyük bir üstünlük sağladı.

Salah'tan ikili

İkinci yarıda Mısır Milli Takımı oyun üzerindeki hâkimiyetini sürdürdü; Malavi tehlike yaratmakta başarısız oldu ve oyun büyük ölçüde orta sahada sıkışıp kaldı.

Ancak Trabzon'un Türk ekibinin yıldızı Muhammed Salah, oyuncu değişikliğiyle oyuna giren İbrahim Adel'in nizami ortasının ardından 84. dakikada kafayla attığı golle Mısır'ın dördüncü golüne imzasını atmakta ısrarcı oldu.

İkinci yarının uzatma dakikalarının beşincisinde Salah, Barcelona forveti Hamza Abdelkerim'in kazandığı penaltıdan beşinci golü de kaydetti ve maç 5-0'lık ezici bir galibiyetle sona erdi.

Mısır Milli Takımı, elemelere kendi sahasında Angola ile 0-0 berabere kalarak başlamış, ardından İkinci Grup müsabakalarının ikinci haftasında deplasmanda Güney Sudan'ı 5-0 ezmişti.

Mısır'ın bugünkü galibiyeti, eski teknik direktör Hossam Hassan'ın görevden alınmasına dair büyük bir tartışmanın gölgesinde geldi; bu görevden alma, Mısır Milli Takımı'ndaki görevinin son aylarına eşlik eden bir dizi krizin ardından gerçekleşti. Özellikle Muhammed Salah ve Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Halid el-Derendeli ile yaşadığı anlaşmazlık, bunun yanı sıra Ahli ve Mısır Milli Takımı kalecisi Muhammed eş-Şenavi hakkındaki açıklamalarının yol açtığı fırtına öne çıktı.