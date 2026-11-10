Mısır U17 Millî Takımı, 17 Yaş Altı Afrika Uluslar Kupası'na kadar gidecek Kuzey Afrika turnuvasındaki serüvenine, bugün salı günü Tunus'u 2-1 mağlup ederek değerli bir galibiyetle başladı.

Mısır Millî Takımı bu galibiyeti, İnbi forması giyen santraforu Ömer Şabun'a borçlu. Şabun, genç Mısırlıların her iki golünü de ev sahibinin kalesine kaydederek ülkesinin millî takımına turnuvadaki serüveninin başında üç değerli puanı kazandırdı.

Buna karşılık Tunus'un maçtaki tek golünü Adem ez-Zuraybi kaydetti. Mısır Millî Takımı, sol beki Hüsam Hasan'ın 76. dakikada bir penaltı kaçırmasıyla üstünlüğünü artırma fırsatını da harcadı.

Üç puan toplayan Mısır Millî Takımı, Kuzey Afrika turnuvası sıralamasının zirvesine yerleşti ve averajla Cezayir Millî Takımı'nın önüne geçti. Cezayir de bugün daha erken bir saatte oynanan maçta ilk turda Fas'ı 1-0 mağlup etmişti.

17 Yaş Altı Afrika Uluslar Kupası'na kadar gidecek Kuzey Afrika turnuvasına Mısır, Tunus, Cezayir ve Fas olmak üzere 4 millî takım katılıyor ve organizasyona Tunus ev sahipliği yapıyor.

Finaller gelecek yıl Fas'ta düzenlenecek.