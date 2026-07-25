Lionel Messi, Arjantin'in 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya (1-0) yenilmesinin ardından ilk kez kamuoyu önüne çıktı. Messi, cumartesi akşamı, memleketi Rosario'ya yakın Arroyo Seco kentinde ailesi tarafından yönetilen Leones FC (Leones FC) kulübünün maçına katıldı.

Arjantinli "Cadena 3 Rosario" radyosunun paylaştığı videoda, siyah bir "hoodie" giyen Messi'nin stadyumun balkonundan sarktığı, ardından gülümseyerek kendisine seslenen taraftarlarını selamladığı görüldü.

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Radyonun "X" platformundaki resmî hesabı şunları yazdı: "Messi Arroyo Seco'dan geçti ve Cadena 3'e özel bir selam bıraktı. Lionel Messi, Leones'i izlemek için Arroyo Seco'daydı."

Bu, Messi'nin Dünya Kupası'nın bitiminden bu yana medyanın karşısına ilk çıkışı oldu. Messi, Dünya Kupası finalindeki yenilginin ardından ışıklardan uzak bir dinlenme dönemi geçirmek için 21 Temmuz'da ailesiyle birlikte Rosario'ya dönmüştü.

Messi ailesinin kurduğu ve kardeşi Matias Messi'nin başkanlığını yaptığı Leones FC, şu anda Arjantin Dördüncü Lig'inde (Primera C) mücadele ediyor ve maçlarını Arroyo Seco kentindeki Antonio Di Giacomo Stadı'nda oynuyor.

Arjantin medyası, tango efsanesinin ailesinin futbol projesine doğrudan bir destek niteliği taşıyan bu ziyaretine dikkat çekti.



