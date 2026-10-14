Fransız yıldız Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazmayı sürdürdü. Mbappe, bu sezonun lig aşamasındaki ikinci haftada çarşamba akşamı Roma karşısında Real Madrid formasıyla gol kaydederek kıtasal turnuvadaki 100. maçına çıktı.

Mbappe, Real Madrid'in golünü karşılaşmanın 25. dakikasında ceza sahası dışından çektiği füze gibi bir şutla attı ve Şampiyonlar Ligi'ndeki 100. maçına ulaşmasını mümkün olan en iyi şekilde kutladı.

Bu golle birlikte Fransız forvet, turnuvadaki gol sayısını 72'ye yükseltti ve 71 gol kaydeden eski Real Madrid efsanesi Raul Gonzalez'i geçerek, "Stats Foot" ağının verilerine göre turnuvanın tarihi gol krallığı listesinde tek başına beşinci sıraya yerleşti.

Listede Mbappe'nin önünde 140 golle rekorun sahibi Portekizli Cristiano Ronaldo, 129 golle Arjantinli Lionel Messi, 109 golle Polonyalı Robert Lewandowski ve 90 golle Fransız Karim Benzema yer alıyor.

Real Madrid yıldızının başarısı Raul'u geçmekle sınırlı kalmadı; İspanyol Mister Chip'in paylaştığı bir istatistik, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 100 maçında Mbappe'den daha fazla gol atan yalnızca iki futbolcu bulunduğunu ortaya koydu.

Lewandowski turnuvadaki ilk 100 maçında 81 gol, Messi ise 77 gol kaydetti. Mbappe ise 72 golle, turnuva tarihinin en önemli golcüleri arasındaki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor.

100. maçında gol atan sekizinci futbolcu

Mister Chip'in paylaştığı bir diğer istatistiğe göre Mbappe, Şampiyonlar Ligi'ndeki 100. maçında gol kaydeden sekizinci futbolcu oldu.

Listede Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo, Toni Kroos, Robert Lewandowski ve Antoine Griezmann gibi önemli isimler yer alıyordu; Mbappe de bugün Roma karşısında attığı golle bu isimlere katıldı.