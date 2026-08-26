Santiago Bernabéu, ertelenen İspanya Ligi ilk hafta karşılaşmasında Real Madrid ile konuğu Real Sociedad arasında oynanan mücadelenin ilk yarısının son dakikalarında çılgın bir senaryoya sahne oldu. İki takım rekor bir sürede karşılıklı goller buldu ve ilk yarı 1-1 beraberlikle sona erdi.

Konuk ekibin temkinli ve taktiksel disiplinle geçirdiği ilk yarının ardından Real Madrid, sonunda Sociedad'ın savunma şifresini çözmeyi başardı. 40. dakikada Federico Valverde, hatlar arasına dahiyane bir pas gönderdi ve top ceza sahası içindeki Kylian Mbappé'ye ulaştı. Fransız yıldız, topu büyülü bir dokunuşla kontrol ederek sol ayağıyla füze gibi bir şut çıkardı; top sol üst köşeye yerleşirken Bernabéu tribünlerinde büyük bir sevinç patlaması yaşandı.

Herkes Mbappé'nin golünün devre arasından önce Real Madrid'e psikolojik üstünlük sağlayacağını düşünürken, Sociedad'ın cevabı şok edici ve hızlı geldi. Konuk ekip, ev sahibine kutlama için yalnızca 4 dakika tanıdı. 44. dakikada Hırvat Luka Sučić, savunmadaki bir gevşeklik anından yararlanarak ceza sahası içinden isabetli bir şut çıkardı ve Thibaut Courtois bu şuta engel olamadı.

Bu golle Sociedad, maçı başa döndürdü ve ikinci yarının başında Real Madrid'i büyük bir baskı altına soktu; José Mourinho'nun ekibinin bu mücadeleyi kazanıp kazanamayacağı soruları da gündeme geldi.

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