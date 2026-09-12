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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Videoyla: Martinelli ve Watkins Al-Taawoun'un ağlarını sarsarak Hilal'i zirveye taşıdı

Al-Taawoun - Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Premier Lig
O. Watkins
G. Martinelli
Suudi Arabistan
İngiltere
Brezilya

"Lider" galibiyet ritmini yeniden yakaladı

Brezilyalı yıldız Gabriel Martinelli ve İngiliz Ollie Watkins, El Hilal'i El Teavun karşısında farklı bir galibiyete taşıyarak takımı Suudi Roshn Ligi'nin zirvesine geri döndürdü.

El Hilal, Suudi Roshn Ligi'nin yedinci haftasında bugün cumartesi El Teavun'un Bureyde'deki sahasında oynanan karşılaşmada rakibini 6-0 mağlup etti.

El Hilal adına golleri açan Watkins, maçın 9. dakikasında Portekizli orta saha oyuncusu Ruben Neves'in uzun topunu değerlendirerek kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu ustalıkla filelere gönderdi.

18. dakikada Martinelli, ceza sahası içinde savunmadan seken topu değerlendirerek ustaca kaleye gönderdi ve El Hilal'in ikinci golünü kaydetti.

Martinelli, maçın 43. dakikasında Watkins'in ara pasını değerlendirip kaleciyle karşı karşıya kalarak topu filelere yerleştirdi ve kendisinin ikinci, El Hilal'in üçüncü golünü ekledi.

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Al-Taawoun
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Brezilyalı yıldız bu ikili golle yetinmedi; maçın 50. dakikasında Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville'in yerden ortasını rahatlıkla filelere göndererek El Hilal formasıyla ilk hat-trick'ini gerçekleştirdi.

Watkins ise maçın 56. dakikasında orta sahadan yaptığı etkileyici bir çıkışla El Teavun kalesiyle karşı karşıya kaldı ve topu filelere göndererek kendisinin ikinci, takımının beşinci golünü kaydetti.

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Maçın 75. dakikasında Watkins yeni bir gol hazırladı; ancak bu kez asisti değerlendiren, İngiliz forvetin ortasını filelere göndererek altıncı golü kaydeden yedek oyuncu Sultan Mandash oldu.

Böylece El Hilal, geçen hafta Neom karşısında 2-0'lık sürpriz bir yenilgi almasının ardından Suudi Ligi'nde galibiyet serisine geri döndü.

"Lider" yalnızca galibiyet serisini değil, aynı zamanda Suudi Roshn Ligi'nin zirvesini de geri kazandı. Puanını 18'e yükselten El Hilal, ikinci sıradaki El İttihad'ın bir, üçüncü sıradaki El Kadisiye'nin ise iki puan önünde yer aldı.

Buna karşılık El Teavun, Suudi Ligi'nin ilk 7 haftasında hiç galibiyet alamadan 3 beraberliğe karşı dördüncü yenilgisini yaşadı ve puanı 3'te kalarak puan tablosunda on yedinci, yani sondan bir önceki sırada yer aldı.

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