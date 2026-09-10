Ahli ve Mısır Milli Takımı efsanesi Magdi Abdelghani, kırmızılı takımın Faslı teknik direktörü Houcine Ammouta'nın, oyuncusu Ali Mahmoud'a karşı, geçtiğimiz çarşamba akşamı Mısır Premier Ligi kapsamında oynanan El-Mokawloon El-Arab maçında (1-1) oyuncuyu değiştirmesinin ardından sergilediği tavrı eleştirdi.

Ali Mahmoud, sahadan çıkarken Ammouta ile teknik direktörün hoşuna gitmeyen bir şekilde tokalaşmış, o da oyuncuyu azarlayıp sertçe iterek büyük tartışmalara yol açan bir görüntüye imza atmıştı.

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Abdelghani, bu konuyla ilgili olarak perşembe akşamı "MBC Masr 2" kanalındaki "Mesaa El-Enwar" programında sunucu Medhat Shalaby ile birlikte katıldığı yayında şunları söyledi: "Ammouta'nın bize neden öfkelendiğini bilmiyorum!... Mısırlıların doğasını anlaması gerekiyor. Eğer büyük bir yıldız olsaydı ya da ben Ali Mahmoud'un yerinde olsaydım, bu iş öyle sakince geçip gitmezdi."

O anda ne yapacağı sorulduğunda Abdelghani şu yanıtı verdi: "Yapılması gerekeni yapardım... Ben oyuncuyken bir teknik direktör bana uygunsuz bir şekilde konuşmuş ve bana vurmuştu, ben de ona vurmuştum."

Eski Mısır Milli Takım oyuncusu, Ammouta'nın şu an karşı karşıya olduğu baskılarla ilgili olarak şunları söyledi: "Teknik direktörlük mesleğinde çok fazla baskı var, bu yüzden ben bu işi yapmadım. Bir teknik direktörün soğukkanlı olması gerekir ve yabancı olduğunda edepli olman gerekir."

Ve şöyle devam etti: "Örneğin ben Fas'a antrenörlük yapmaya gitsem, öfkemi bu şekilde mi ifade ederdim?.. Ayrıca Ammouta sorunlar ve teknik eksikliklerle karşılaşmıyor; oysa oyuncular gerginlik ve baskı hissediyor, ki bu da onların sakatlanmasına neden oluyor, çünkü teknik direktörün öfke patlamalarından korkuyorlar."

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