Real Madrid ile Bayern Münih arasındaki Şampiyonlar Ligi zirvesi maçında tek bir tartışmalı pozisyon yaşandı, peki hakemin kararı doğru muydu?

Bayern Münih, Santiago Bernabéu’daki Real Madrid deplasmanında 2-1’lik değerli bir galibiyet aldı ve bunu 2001’den bu yana ilk kez başardı.

Bavyera ekibinin bu galibiyeti, bugün salı akşamı Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında geldi; belirleyici rövanş mücadelesi ise gelecek hafta Münih’te oynanacak.

Bayern Münih’in ilk yarıda Luis Díaz’ın attığı ilk golü, Real Madridli oyuncuların itirazlarına sahne oldu. Başta Dean Huijsen olmak üzere ev sahibi ekip, topun Kolombiyalı yıldıza gelmesinden önce Michael Olise’ye el teması olduğu gerekçesiyle golün iptal edilmesini istedi.

Vinícius Júnior’un hatalı pası orta sahada Olise’nin eline çarptı, ancak İngiliz hakem Michael Oliver oyunun devam etmesini istedi.

Bununla ilgili olarak, “AS” gazetesinin aktardığına göre eski İspanyol hakem Iturralde González, hakemin el temasını dikkate almaması ve golü geçerli saymasının doğru bir karar olduğunu söyledi.

“Top gerçekten eline değdi, ancak tamamen istem dışıydı ve eli vücuduna yapışıktı” diye açıkladı.

İturralde, Real Madridli Aurélien Tchouaméni’nin kart birikimi nedeniyle rövanş maçında oynamasını engelleyecek sarı kart gördüğü pozisyonla ilgili olarak da “hakemin kararı yine doğru” dedi.

Tchouaméni’nin Bayern Münih’in umut vadeden bir atağını bozduğunu ve rakip oyuncuyu açık şekilde düşürdüğünü ekledi.

