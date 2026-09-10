Fas, 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapma yarışında meydan okuma çıtasını yükseltti. Fas Futbol Federasyonu Başkanı Fevzi Lakcaa, Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA henüz karşılaşmaya ev sahipliği yapacak stadı açıklamamış olmasına rağmen, Benslimane'deki Büyük II. Hasan Stadı'nın turnuvanın final maçına ev sahipliği yapacağını doğruladı.

Lakcaa, açıklamalarını Bouznika kentinde düzenlenen Özgünlük ve Çağdaşlık Partisi'nin bir etkinliği sırasında yaptı; burada Fas'ın turnuvanın en önemli maçıyla ilgili mücadeleyi kazanacağından büyük bir güvenle söz etti.

Fas Federasyonu Başkanı, İspanyol "Sport" gazetesinin öne çıkardığı ifadelerinde şunları söyledi: "Bilmeniz gereken şu ki, 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapma onuru Benslimane bölgesine ait olacak."

Lakcaa bununla da yetinmedi, final maçının iki tarafını hayal edecek kadar ileri gitti ve Fas'ın Fransa Milli Takımı ile karşılaşmasını dileyerek şunları ekledi: "İnşallah, intikamımızı alabilmemiz için Fas ile Fransa'yı bir araya getiren bir final maçı olur." Bu sözler, katılımcıların ilgisi ve alkışları eşliğinde söylendi.

Lakcaa'nın açıklamaları, İspanya, Portekiz ve Fas'ın düzenlediği ve Güney Amerika'da Dünya Kupası'nın başlamasının 100. yılı vesilesiyle kutlama maçlarına da sahne olacak 2030 Dünya Kupası'nın finaline ev sahipliği yapacak stadın FIFA tarafından henüz resmen açıklanmamış olması nedeniyle özel bir önem kazanıyor.

II. Hasan Stadı, Santiago Bernabeu ve Camp Nou ile rekabet ediyor

Lakcaa'nın açıklamaları, Büyük II. Hasan Stadı'nı, finale ev sahipliği yapmak için başında Santiago Bernabeu ve Spotify Camp Nou stadlarının geldiği kayda değer seçeneklere sahip olan İspanya ile rekabetin merkezine yerleştiriyor.

Fas dosyası büyük ölçüde, Kazablanka ile Rabat arasındaki Benslimane bölgesinde inşa edilmekte olan ve 115 bin seyirciye yaklaşan bir kapasiteye sahip II. Hasan Stadı projesine dayanıyor.

Bu kapasite, yeni stadı dünyanın en büyük futbol stadlarından biri haline getirecek; ayrıca Fas festivallerinde kullanılan geleneksel çadırlardan esinlenen ayırt edici tasarımıyla da öne çıkıyor.

Stadın inşaat çalışmalarının 2027 yılında, yani Dünya Kupası'nın başlamasından üç yıl önce tamamlanması bekleniyor. Bu, Fas'a tesisi test etmek ve küresel etkinliğe ev sahipliği yapmak üzere hazırlamak için yeterli zaman tanıyor.

Fas, projeye yalnızca bir spor stadı olarak bakmıyor; zira II. Hasan Stadı, ülkedeki kentsel ve sportif dönüşümün en belirgin sembollerinden biri ve İspanya ile Portekiz'in de içinde yer aldığı ortak Fas dosyasının en önemli unsurlarından biri olarak görülüyor.

FIFA stad konusunu henüz kesinleştirmedi

Lakcaa'nın büyük bir güvenle konuşmasına rağmen resmi durum değişmedi; zira FIFA, 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacak stadı henüz açıklamadı.

Dolayısıyla Fas Federasyonu Başkanı'nın açıklamaları, final maçının Fas'a verildiğine dair resmi bir duyuru niteliği taşımıyor; aksine, ülkenin yarışı kazanma yeteneğine olan büyük güvenini yansıtıyor ve aynı zamanda İspanya dosyasına karşı açık bir baskı mesajı olma özelliği taşıyor.

Finale ev sahipliği yapma rekabeti son aylarda kızıştı; Fas'ın turnuvanın en önemli maçına ev sahipliği yapma hakkına sahip çıkmasına karşılık, İspanya'nın finali kendi topraklarında düzenleme ve 2030 dünya şampiyonunu büyük stadlarından birinde taçlandırma isteği öne çıkıyor.

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