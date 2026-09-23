Suudi Arabistan Millî Takımı, bugün çarşamba akşamı Cidde'deki İnma Stadı'nda Körfez Arap Kupası "Halici 27" turnuvasının A Grubu ilk hafta karşılaşmasında Kuveyt Millî Takımı'nı 1-0 mağlup etti.

Bu karşılaşma, gün içinde daha önce oynanan ve 1-1 berabere biten Irak-Umman maçının ardından, iki takımın turnuvadaki ilk mücadelesi oldu.

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Suudi Arabistan maça hücum üstünlüğüyle başladı; Abdullah el-Hamdan 3. dakikada erken bir fırsatı harcadı. Ardından Kuveytli kaleci Suud el-Hûşan 11. dakikada Hasan Kadeş'in tehlikeli bir denemesini önledi. Kuveyt ise 16. dakikada Iyd er-Reşidi ile karşılık verdi.

Gol iptali

İlk yarıda Suudi Arabistan'ın bir golü iptal edildi. Orta saha oyuncusu Muhammed Kannu sağ kanattan içeri girdi, ardından topu takım arkadaşı Muhammed Ebu'ş-Şamat'a bıraktı; o da sert bir vuruşla topu Kuveyt filelerine gönderdi. Ancak Kannu'nun ayağının Kuveytli oyuncu Muaz ez-Zafiri'nin ayağına basması nedeniyle gol 37. dakikada iptal edildi.

İkinci yarıda Suudi Arabistan, Kuveyt savunmasına baskısını sürdürdü, ancak hâkimiyetini gole çeviremedi. Nihayet top sol kanatta Hümam el-Hümami'ye ulaştı; oyuncu ortayı gönderdi, Kuveytli defans oyuncusu Yusuf el-Hakkan topu kafayla uzaklaştırmaya çalıştı, ancak 73. dakikada topu kendi kalesine yönlendirdi.

Birkaç dakika sonra, 83. dakikada Suudi Arabistan kalecisi Nevvaf el-Akidi ağır bir sakatlık geçirerek sahayı terk etti ve yerine takım arkadaşı Muhammed el-Uveys girdi.

Suudi Arabistan maçın son dakikalarında hücum eğilimini sürdürdü, ancak Kuveytli kalecinin ataklar karşısındaki mücadelesi nedeniyle yeni bir gelişme yaşanmadı ve karşılaşma Suudi Arabistan'ın 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

"Halici 27" müsabakaları, 8 millî takımın iki grupta yer alacağı şekilde, bu ayın 23 Eylül'ünden gelecek 6 Ekim'e kadar Cidde şehrinde düzenleniyor.

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