Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" turnuvasının en heyecanlı ve çılgın devrelerinden birinde, Yemen Milli Takımı grup aşamasının üçüncü ve son turunda unutulmaz bir futbol sayfası yazdı; Bahreyn karşısındaki bir gollük geriliğini yalnızca 45 dakikada dörtlü bir ezici üstünlüğe çevirerek tüm tahminleri altüst etti.

Maç Yemen'in 5-2'lik galibiyetiyle sona erdi; Yemen böylece Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de yer aldığı gruptaki sıralamada üçüncü olarak yüzünün akıyla ayrıldı ve Bahreyn'i dördüncü ve son sıraya itti.

İki takım da sahaya, geçen iki turda Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri karşısında alınan yenilgilerin ardından eleneceklerinin kesinleşmesiyle yüzlerinin akıyla ayrılmalarını sağlayacak bir galibiyet arayışıyla çıktı; ancak başlangıç Yemen taraftarları için şok edici oldu.

Bahreyn, Yemen'i gafil avladı

İlk dakikalarda Bahreyn Milli Takımı üstünlüğünü ortaya koydu ve forveti Ali El Devseri, Yemen savunmasındaki bir açığı değerlendirerek yedinci dakikada topu ağlara göndermeyi başardı; böylece Bahreyn 1-0 öne geçti. Bu gol, Yemenlilerin hesaplarını karıştırdı ve Bahreyn tribünlerini coşturdu.









Ronaldo sevinciyle dönüş anı

Yemen'in cevabı unutulmaz bir şekilde geldi. On sekizinci dakikada Nasır Muhammedu El Gavaşi, savunmanın arkasına atılan uzun bir topu aldı, hızıyla ileri atıldı ve Bahreynli savunmacı Hüseyin Abdülkerim'i yerlere seren kurnaz bir çalımla geçti; bu, taraftarların coşkusunu ateşleyen andı.

Muhammedu tereddüt etmedi ve sert bir şutla topu kalecinin ağlarına gönderip maçı 1-1'lik beraberliğe taşıdı.

Golle yetinmedi; taraftarlara yönelip idolü Cristiano Ronaldo'nun tarzıyla, ünlü "Siuuu" sevinciyle kutlama yaptı ve Yemen tribünleri patladı; zira bu gol, Yemen'in ayaklanışını ateşleyen kıvılcım oldu.









El Matri öne geçişi ilan ediyor

Bu golün ardından Yemen Milli Takımı oyunun kontrolünü ele aldı ve hızlı oyun anlayışını dayattı. Otuz birinci dakikada beklenen an geldi; kaptan Abdülvasi El Matri, ceza sahası içinden usta bir şutla Yemen'in baskısını ikinci gole çevirmeyi başardı ve skoru tepetaklak ederek Yemen'i 2-1 öne geçirdi.









El Vesmani, Bahreyn'in çöküşünü perçinliyor

Bahreyn Milli Takımı, öne geçme golünün ardından zihinsel olarak çöktü ve Yemenliler bunu ustalıkla değerlendirdi; kırkıncı dakikada orta sahadan başlayan düzenli bir atakta top Rami El Vesmani'ye ulaştı ve o da topu ağlara göndermekte hiç zorlanmayarak Bahreyn taraftarlarının tam bir şaşkınlığı içinde Yemen'in üçüncü golünü, 3-1'i ilan etti.









Kasım gol şölenini noktalıyor

Herkes nefes almadan, ilk yarının bitmesine bir dakika kala, Adil Abbas Kasım öldürücü darbeyi indirdi. Kırk dördüncü dakikada Kasım, ceza sahası içindeki bir karışıklığı değerlendirdi ve sert bir şutla Yemen'in dördüncü golünü ilan etti; çılgın bir ilk yarı 4-1'lik skorla sona erdi.

67. dakikada ise Ali Cafer Meden maçı yeniden alevlendirdi; Bahreyn Milli Takımı lehine bir golle farkı azaltmayı başararak takımına yeniden umut verdi ve karşılaşmanın son dakikalarını kızıştırdı.

Meden'in golü, Bahreyn'in düzenli bir atağının ardından geldi; bu atakta Yemen savunmasındaki boşluklardan yararlanıldı ve usta bir şutla top ağlara gönderilerek skor 4-2'ye indirildi, kontrolü eline almış olan Yemen Milli Takımı yeniden baskı altına alındı.

Uzatmaların beşinci dakikasında (90+5), Rami El Vesmani öldürücü darbeyi indirdi ve Yemen'in beşinci golünü kaydederek Bahreyn Milli Takımı'nın umutlarına son kurşunu sıktı. Vesmani'nin bu golü, maçtaki ikinci golü olarak, Yemen'in ezici üstünlüğünü teyit etti ve gol şölenini noktaladı; hızlı bir kontratakta Bahreyn savunmasının arkasındaki boşluklardan yararlanan Vesmani, topu güvenle ağlara göndererek Yemen'in 5-2'lik tarihi galibiyetini ilan etti.



















