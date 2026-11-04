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Fenerbahce SK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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Videoyla: Kendi kalesine atılan goller Liverpool ile Fenerbahçe'yi birlikte yaktı

Fenerbahçe - Liverpool
Fenerbahçe
Liverpool
Şampiyonlar Ligi
Fenerbahce U19 - Liverpool U19
Fenerbahce U19
Liverpool U19
UEFA Youth League
Türkiye
İngiltere

İki takım da aynı şekilde gol kaydetti

Liverpool, bugün çarşamba günü İstanbul'daki Chobani Stadyumu'nda Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta maçında konuk olduğu Fenerbahçe ile ilk yarıda karşılıklı goller buldu.

25. dakikada Liverpool, genç İngiliz oyuncu Trey Nyoni'nin sert şutuyla öne geçti; top bir Fenerbahçe oyuncusuna çarparak yön değiştirdi ve ağlarla buluştu.

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Sadece 4 dakika geçmişti ki eski Manchester United oyuncusu Mason Greenwood, Türk takımı adına aynı şekilde beraberliği sağladı; kullandığı direkt serbest vuruş barajdaki oyunculara çarparak kaleci Alisson Becker'i yanılttı ve 29. dakikada skor 1-1 oldu.

İngiliz takımı ilk yarıda topa büyük ölçüde hâkim oldu; topla oynama oranı Fenerbahçe'nin yüzde 31'ine karşılık yüzde 69 seviyesine ulaştı.

Ancak kaleye yapılan denemeler neredeyse eşitti; Liverpool 9 kez şut çekti, bunların biri direk ile üst direk arasına gitti, ev sahibi takım ise 8 kez şut denedi, bunların 2'si kale sahası içindeydi.

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