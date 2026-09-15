Real Madrid, gelecek pazar günü oynanacak Atletico Madrid derbisi öncesinde konuk olduğu Elche tuzağını son dakikada aşarak taraftarlarını endişelendirdi.

Kolay bir galibiyete doğru ilerleyen Real Madrid, İspanya Ligi'nin altıncı haftasında salı akşamı "Manuel Martinez Valero" Stadı'nda oynanan maçta işi kendisi için zorlaştırdı ve 3 puanı 3-2'lik skorla güçbela aldı.

Puanını 15'e yükselten Real Madrid, averajla lider Barcelona'nın gerisinde ikinci sıraya çıktı. Ancak Barça, yarın çarşamba günü Racing Santander'i yenmesi halinde aradaki farkı açabilecek.

Bu, Real Madrid'in bu sezon aldığı beşinci galibiyet olurken, tek mağlubiyetini dördüncü haftada deplasmanda Real Betis karşısında almıştı.

Elche ise 2 puanda kalarak son sırada yer aldı.

Deplasmandaki çile sürüyor

Real Madrid, galibiyete rağmen İspanya Ligi'ndeki deplasman maçlarındaki çilesini sürdürdü.

Real Madrid, Elche maçı öncesinde La Liga'da deplasmanda oynadığı son 9 maçın 5'inde takıldı; 4 kez mağlup oldu, en sonuncusu Real Betis karşısındaydı, 1 kez de berabere kaldı. Takım bugün ise beşinci mağlubiyetten güçbela kurtuldu.

İlginç olan, Real Madrid'in "Santiago Bernabeu" dışında yeni bir sınavda başkentteki komşusuyla "Metropolitano" Stadı'nda karşılaşacak olması. Bu durum, bugünkü maçın ikinci yarısındaki performans düşüşünün yanı sıra endişeyi artırıyor.

Mourinho'nun kumarı

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, geçen maça kıyasla kadrosunda bir dizi değişiklik yaptı. Bunların en dikkat çekenleri Jude Bellingham'ı kadro dışı bırakıp Arda Güler'e güvenmesi, uzun bir aradan sonra Bernardo Silva yerine Aurelien Tchouameni'yi orta sahaya sürmesi ve sağ bek mevkiinde oynamaya alışkın olan Denzel Dumfries'i dinlendirmesiydi.

Bununla da kalmayan Mourinho, ikinci yarıda öne geçtikten sonra diğer oyuncularını da dinlendirmeye karar verdi ve derbi maçı için Vinicius Junior ile Arda Güler'i oyundan çıkardı.

Ancak maçın son dakikalarında kendisini iki golle berabere kalmış buldu; bu sırada yedek oyuncu Carlos Espi onu kurtardı.

Portekizli teknik adam, muhtemelen önemli Atletico Madrid maçı öncesinde bir kısım oyuncusunu dinlendirmeyi tercih etti.

Madrid'den iki gol

Real Madrid maça, beklendiği üzere ev sahibi üzerinde güçlü bir hücum baskısıyla başladı ve oyuncularının kale önündeki aceleciliği olmasa birden fazla kez erken gol bulmaya yaklaştı.

Real Madrid ilk golü için 26. dakikayı bekledi. Türk Arda Güler'in direkt serbest vuruştan yaptığı muhteşem şut sağ direğe çarptı, ardından Elche kalecisi Matias Dituro'ya dokunarak filelere gitti ve gol kalecinin kendi kalesine attığı bir hata golü olarak kaydedildi.

7 dakika sonra Kylian Mbappe, yeni transfer Yan Diomande'nin attığı yerden ortayla ikinci golü kaydederek Kraliyet takımının üstünlüğünü pekiştirdi. Bu, Fildişili yıldızın ilk gol katkısıydı.

Real Madrid baskısını sürdürdü ve ilk yarının bitmesine 4 dakika kala Mbappe topu ikinci kez ağlara gönderdi. Ancak hakem Gil Manzano, Fede Valverde'nin Elche savunmasını delen ara pasını attığı anda Fransız yıldızın ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

Elche geri döndü

Real Madrid'in performansı ikinci yarıda gözle görülür şekilde düştü ve Mourinho, amacı diğer oyuncularını dinlendirmek gibi görünen değişiklikler yaptı. Bunun cezasını, ev sahibinin farkı azaltan golüyle çekti.

71. dakikada Abiel Osorio, takım arkadaşı Lucas Cepeda'nın attığı ortaya yükselerek topu Real Madrid savunmasının dalgınlığından yararlanarak kimseden rahatsız edilmeden kolayca Thibaut Courtois'nın kalesine gönderdi.

Elche, 82. dakikada Fernando Niño'nun golüyle beraberliği yakaladı; Niño, topu Thibaut Courtois'nın yetişemediği uzak köşeye zorlanmadan gönderdi.

Kurtarıcı Espi

Herkes maçın beraberlikle biteceğine hazırlanırken, yedek oyuncu Carlos Espi ortaya çıkarak Mbappe'den gelen ustaca yerden pasın ardından ikinci yarının uzatma dakikalarında galibiyet golünü kaydetti.

Bu, yeni transferin kurtarıcı rolü oynadığı ilk sefer değildi; daha önce açılış haftasında Espanyol karşısında aynı şekilde Real Madrid'e son dakika galibiyeti kazandırmıştı.

O zaman genç İspanyol forvet, skor 1-1 beraberliği gösterirken son 10 dakikada oyuna girmiş ve galibiyet golünü atmıştı.