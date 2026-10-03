İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı Harry Kane, Hırvatistan'ın Rijeka şehrindeki "Rujevica" Stadı'nda halen devam eden karşılaşmada 8. dakikada Hırvatistan ağlarını havalandırarak skoru açtı. Mücadele, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'un üçüncü haftası kapsamında oynanıyor.

Gol, hızlı bir ataktan geldi. Mark Guéhi, Josko Gvardiol'un derinlemesine yaptığı bir pası kesti. Ardından Real Madrid oyuncusu Jude Bellingham, topu Bayern Münih forveti Kane'e aktardı. Kaleci Dominik Livakovic ile karşı karşıya kalan Kane fırsatı kaçırmadı.

Kane, Hırvatistan ağlarını sarsma alışkanlığını sürdürdü. Geçtiğimiz haziran ayında İngiltere'nin aynı rakibi 4-2 yendiği, iki takımın 2026 Dünya Kupası elemelerindeki ilk maçında iki gol atmıştı.

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21. dakikada Bellingham, Barcelona kanat oyuncusu Anthony Gordon'un yerden yaptığı ortanın ardından ikinci golü bizzat kaydetti.

İngiltere, Hırvatistan kalesini daha başından itibaren tehdit etmişti; Livakovic, 3. dakikada Gordon'un şutuna müdahale etti.

İki milli takım da ilk iki haftadaki birer galibiyet ve birer mağlubiyetin ardından 3'er puanla maça çıkmıştı.

Hırvatistan, grup aşamasının ikinci haftasında İspanya'ya 4-1 yenilmiş, İngiltere ise ilk haftada "La Roja" karşısında 3-2 mağlup olmuştu.



