Kaleci Nevvaf el-Ukaydi'nin maruz kaldığı ani sakatlık, Suudi Arabistan Milli Takımı kampında endişeye yol açtı. Teknik direktör Georgios Donis, Suudi Arabistan'ın Körfez Kupası "Khaleeji 27" turnuvasındaki maçında el-Ukaydi'yi çıkarıp yerine takım arkadaşı Muhammed el-Uveys'i oyuna almak zorunda kaldı.

El-Ukaydi'nin zorunlu olarak oyundan çıkması, sakatlığın niteliği ve ciddiyeti hakkında soru işaretleri doğurdu; özellikle de kendisi Suudi Arabistan kadrosunun temel taşlarından biri olduğu için.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Donis, tabloyu netleştirmeye ve sakatlığın gerçeğini açıklamaya özen gösterdi ve kalecinin kafasından sakatlandığına dair söylentileri yalanladı.

Yunan teknik direktör şöyle konuştu: "Nevvaf el-Ukaydi'nin kesinlikle bir kafa sakatlığı yok, sakatlığı elinde. Sakatlığın ne kadar ciddi olduğunu önümüzdeki saatler içinde göreceğiz."

Donis kararlı bir üslupla şunları ekledi: "Sorun büyükse, onu kadrodan çıkarmak zorunda kalacağız."

Milli takım teknik direktörü, ilk teşhisi teyit ederek sözlerine şöyle devam etti: "El-Ukaydi'nin dirseğinde bir sakatlık var, durumunu titizlikle değerlendireceğiz ve gerekirse yerine başka bir oyuncu alacağız."

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Kalecinin, ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını ve Suudi Arabistan ile Körfez turnuvasının kalan bölümünde devam edip edemeyeceğini belirlemek için önümüzdeki saatler içinde kapsamlı tıbbi muayenelerden geçmesi bekleniyor.