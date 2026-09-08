Al-Ahli, Suudi Roshn Ligi'ndeki olumsuz sonuçlarını sürdürdü ve tahtı için Hilal ile mücadele eden Kadisiye karşısında üçüncü mağlubiyetini aldı.

Al-Ahli, bugün salı günü Suudi Roshn Ligi'nin altıncı haftasında Dammam'daki Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kadisiye'ye 3-2 yenildi.

Kadisiye adına ilk golü, maçın 14. dakikasında ceza sahası sınırından yaptığı sert şutla Hollandalı orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders kaydetti; Al-Ahli'nin Senegalli kalecisi Edouard Mendy topu uzaklaştırmayı başaramadı.

İlk yarının uzatma dakikalarının birincisinde sağ bek Muhammed Ebu Şamat, Bonsu Baah'ın yerden ortasını ağlara göndererek ikinci golü ekledi.

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Reijnders, ilk yarının uzatma dakikalarının üçüncüsünde Muhammed Ebu Şamat'ın ortasını kafayla ağlara göndererek hem kendisinin ikinci golünü hem de takımının maçtaki üçüncü golünü ekledi.

İngiliz forvet Ivan Toney, 63. dakikada Portekizli kanat oyuncusu Francisco Trincao'nun ortasını kafayla ağlara göndererek ilk golü kaydetti ve Al-Ahli'yi maça döndürdü.

82. dakikada Toney, Salih Ebu Şamat'tan aldığı harika ara pasla kaleci Koen Casteels ile karşı karşıya kalıp topu ustalıkla ağlara yerleştirerek hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti; ancak bu, beraberlik için yeterli olmadı.

Bu mağlubiyet, Al-Ahli'nin Roshn Ligi'nin bu sezonundaki üçüncü yenilgisi oldu; üstelik son 4 haftada. Ekip daha önce Hulud'a 3-1 yenilmiş, ardından Hilal karşısında da 3-0'lık farkla sahadan mağlup ayrılmıştı.

Böylece "Er-Raki"nin puanı 18 puanın 9'unda kaldı ve bir maç eksik oynayan Hulud'un averajla önünde, puan tablosunda yedinci sırada yer aldı.

Öte yandan Kadisiye, ilk 6 haftadaki beşinci galibiyetini alarak parlak performansını sürdürdü ve 15 puanla puan tablosunda ikinci sıraya yükseldi; liderlik koltuğunun sahibi Hilal'in yalnızca averajla gerisinde kaldı.