24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Diriyah vs Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Videoyla: Kadisiya, Al Ahli'ye üçüncü yenilgisini tattırdı ve zirvede Al Hilal'e rakip oldu

Al Qadsiah - Al Ahli
Al Qadsiah
Al Ahli
Premier Lig
Suudi Arabistan

"Al-Raqi" zor durumda

Al-Ahli, Suudi Roshn Ligi'ndeki olumsuz sonuçlarını sürdürdü ve tahtı için Hilal ile mücadele eden Kadisiye karşısında üçüncü mağlubiyetini aldı.

Al-Ahli, bugün salı günü Suudi Roshn Ligi'nin altıncı haftasında Dammam'daki Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kadisiye'ye 3-2 yenildi.

Kadisiye adına ilk golü, maçın 14. dakikasında ceza sahası sınırından yaptığı sert şutla Hollandalı orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders kaydetti; Al-Ahli'nin Senegalli kalecisi Edouard Mendy topu uzaklaştırmayı başaramadı.

İlk yarının uzatma dakikalarının birincisinde sağ bek Muhammed Ebu Şamat, Bonsu Baah'ın yerden ortasını ağlara göndererek ikinci golü ekledi.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Premier Lig
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
Al-Ettifaq crest
Al-Ettifaq
ALI
Premier Lig
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Al Hazem crest
Al Hazem
ALH

Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini şimdi al!

Reijnders, ilk yarının uzatma dakikalarının üçüncüsünde Muhammed Ebu Şamat'ın ortasını kafayla ağlara göndererek hem kendisinin ikinci golünü hem de takımının maçtaki üçüncü golünü ekledi.

İngiliz forvet Ivan Toney, 63. dakikada Portekizli kanat oyuncusu Francisco Trincao'nun ortasını kafayla ağlara göndererek ilk golü kaydetti ve Al-Ahli'yi maça döndürdü.

82. dakikada Toney, Salih Ebu Şamat'tan aldığı harika ara pasla kaleci Koen Casteels ile karşı karşıya kalıp topu ustalıkla ağlara yerleştirerek hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti; ancak bu, beraberlik için yeterli olmadı.

Bu mağlubiyet, Al-Ahli'nin Roshn Ligi'nin bu sezonundaki üçüncü yenilgisi oldu; üstelik son 4 haftada. Ekip daha önce Hulud'a 3-1 yenilmiş, ardından Hilal karşısında da 3-0'lık farkla sahadan mağlup ayrılmıştı.

Böylece "Er-Raki"nin puanı 18 puanın 9'unda kaldı ve bir maç eksik oynayan Hulud'un averajla önünde, puan tablosunda yedinci sırada yer aldı.

Öte yandan Kadisiye, ilk 6 haftadaki beşinci galibiyetini alarak parlak performansını sürdürdü ve 15 puanla puan tablosunda ikinci sıraya yükseldi; liderlik koltuğunun sahibi Hilal'in yalnızca averajla gerisinde kaldı.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin