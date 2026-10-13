Albay hâlâ ilk galibiyetini arıyor

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Suudi Arabistan ekibi Ittihad, Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonundaki düşüş serisini, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Shabab Al Ahli karşısında aldığı yenilgiyle sürdürdü.

Ittihad, bugün salı günü Cidde'deki Al Inma Stadı'nda konuk ettiği Shabab Al Ahli'ye, Asya kupasının lig aşamasındaki ikinci haftasında 2-1 yenildi.

Mücadelenin yedinci dakikasında İranlı Sardar Azmoun, Shabab Al Ahli adına skoru açtı. Golde Guilherme Bala'nın etkileyici bireysel hareketi vardı; Brezilyalı futbolcu birden fazla oyuncuyu geçtikten sonra topu boş kaleye karşı takım arkadaşına bıraktı.

Azmoun, karşılaşmanın 16. dakikasında ikinci golü de kaydetti. İranlı forvet, orta sahadan Sırp kaleci Predrag Rajkovic ile karşı karşıya kaldı, kaleciyi çalımladıktan sonra topu boş ağlara gönderdi.

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Kolombiyalı orta saha oyuncusu Richard Rios, maçın 66. dakikasında ceza sahası dışından yerden sert bir vuruşla farkı Ittihad adına bire indirmeyi başardı, ancak bu yeterli olmadı.

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Ittihad, geçen cumartesi Suudi Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında deplasmanda Al Hilal'e 3-1 kaybetmesinin ardından üst üste ikinci yenilgisini aldı.

Kıtasal düzeyde ise bu sonuç, Ittihad'ın Asya kupasındaki üst üste ikinci kötü sonucu oldu. Takım, lig aşamasının ilk haftasında Katar ekibi Al Shamal ile 1-1 berabere kalmıştı.

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Ittihad'ın puanı 1'de kaldı ve Asya kupasının Batı Bölgesi sıralamasında on ikinci sırada yer aldı.

Buna karşılık Shabab Al Ahli, Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve puanını 6'ya yükselterek Batı Bölgesi sıralamasında dördüncü sıraya yerleşti.