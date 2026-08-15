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imago-sport-1080560543.jpgZUMA Press Wire

Çeviri:

Videoyla: İttihad'ın genç yeteneği, Hüsam Avar'ı tarihe geçmekten alıkoydu

Al Ittihad - Al Kholood
Al Ittihad
Al Kholood
Premier Lig
H. Aouar
H. Al-Shanqiti
Suudi Arabistan
Cezayir

Cezayirli yıldız tarihi bir fırsatı kaçırdı

İttihad kulübünün yetenekli oyuncusu, takımın orta saha oyuncusu Hüsam Avar, Suudi kulübün tarihine görkemli bir şekilde geçme fırsatını kaçırdı.

İttihad, Suudi Roshn Ligi'nin ilk haftasında bugün cumartesi günü Cidde'deki İnma Stadı'nda rakibi Hulud'u ağırladı.

İttihad bir penaltı kazandı ve Hüsam Avar maçın 32. dakikasında bu penaltıyı kullanmak için topun başına geçti, ancak Hulud kalecisi Hamed eş-Şankiti bu vuruşu ustalıkla kurtarmayı başardı.

Böylece Hüsam Avar, önceki maçlarda verilen beş penaltının hepsinin gole çevrilmesinin ardından, Roshn Ligi'nin bu sezonunda penaltı kaçıran ilk oyuncu oldu.

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İttihad'dan Hulud'a kiralık olan eş-Şankiti, Cezayirli takım arkadaşının tarihe geçmesine engel oldu; zira Avar, profesyonellik döneminde Suudi Ligi'nde "Kaplanlar" formasıyla en az iki açılış maçında gol atan ikinci oyuncu olacaktı.

Avar, Suudi Ligi'nin 2024-2025 sezonunda İttihad'ın açılış golünü kaydetmişti; ancak İttihad'daki takım arkadaşı bu sezon aynı şeyi tekrarlamasına engel oldu.

Belirtmek gerekir ki, 2008-2009 sezonunda başlayan profesyonellik döneminden bu yana Roshn Ligi'nde "Kaplanlar" formasıyla birden fazla açılış maçında gol atan tek oyuncu, İttihad efsanesi Fahd el-Muvallad'dır.

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