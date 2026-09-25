Kuzey Avrupa'nın asla unutamayacağı bir gecede Erling Haaland yalnızca Norveç'i galibiyete taşımakla kalmadı, İsveç'in ölümsüz efsanesinden de tacı alarak kendini İskandinavya'nın kıyaslanamaz yeni kralı olarak ilan etti.

Norveçli forvet yeni bir tarihi başarıya imza attı; ülkesinin milli takımını UEFA Uluslar Ligi'nde ezeli rakibi Danimarka karşısında 3-2'lik galibiyete taşıyan ikili golün ardından, İsveçli Zlatan Ibrahimovic adına kayıtlı, Kuzey Avrupa milli takımları tarihinin en golcü milli oyuncusu rekorunu kırdı.

Bu iki golle birlikte Haaland, sadece 56 maçta 64 milli gole ulaşarak İsveç milli takımıyla 122 maçta 62 gol atan Ibrahimovic'in rekorunu geride bıraktı. Bu tezat, Manchester City forvetinin temsil ettiği gol makinesi olgusunun boyutunu gözler önüne seriyor. Bilgiler "Reuters" kaynaklı.

Maçtaki ikinci golü olan tarihi gol 74. dakikada geldi ve Norveç'e karşılaşmaların tarihinde Danimarka karşısındaki ilk resmi galibiyetini kazandırarak uzun süreli bir kabusa son verdi ve ona İskandinavya'nın en tehlikeli adamı unvanını kazandırdı.

Öğretilemeyen yetenek

Norveç milli takımı teknik direktörü Ståle Solbakken, forvetinin yaptıklarını açıklayacak kelimeleri bulamadı ve maçın ardından şöyle konuştu: "Bunu açıklamak mümkün değil, öğrenmek de mümkün değil. Bu doğuştan gelen bir yetenek, bu bir içgüdü."

2019 yılında A Milli Takım ile ilk milli maçına çıkan Haaland (26 yaşında), maç başına 1,1 golü aşan ürkütücü bir ortalamayla gol atıyor; bu, hiçbir futbol mantığının karşısında duramayacağı bir rakam.

Milli takımdaki takım arkadaşı, orta saha oyuncusu Sander Berge ise hayretini şöyle dile getirdi: "Bu inanılmaz bir şey. Haaland'ın gol atması doğal, dolayısıyla en golcüler arasında olması da mantıklı, ama yine de son derece etkileyici bir durum."









Bir olguyu geride bıraktı

Haaland'ın başarısı Kuzey'in sınırlarında durmadı, başka bir dünya efsanesini de geride bıraktı; 2011'de emekli olmadan önce 62 golle milli kariyerini tamamlayan Brezilyalı yıldız Ronaldo Nazario'yu da geçti.

Kuzey milli takımlarının, kadın ve erkek, gol rekorunun mutlak sahibi olan İsveç kadın futbolu efsanesi Lotta Schelin'in 88 gollük rekoruna ise artık yalnızca 24 gol kaldı; bu, Norveçli gol makinesinin ulaşabileceği bir rakam gibi görünüyor.

Öte yandan Danimarka'daki tepkilere hayıflanma hâkim oldu; herkes Haaland'ın belirleyici acımasızlığını kabul etti.

Danimarka DR kanalının spor yorumcusu Michael Steen Jensen şöyle dedi: "Norveç ona sahip ve acımasızlığının Norveçlilere övünme hakkı kazandırdığı bir gecede bunun için minnettar olmalılar."

Danimarka gazetesi B.T ise şu başlığı attı: "Danimarka, Norveç'in en tehlikeli adamı tarafından acımasızca cezalandırıldı."

Haaland'ı markaja alma konusunda zor bir gece geçiren Danimarka forveti Rasmus Højlund da rakibinin tehlikesini kabul ederek şöyle konuştu: "Erling'in kaleye giden yolu bulmakta kendine has bir yöntemi var. Bu açıdan bakıldığında sürpriz sayılmaz, ama aynı zamanda beni hayal kırıklığına uğratıyor."

Danimarka için rövanş alma ve gururunun bir kısmını geri kazanma fırsatı, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının son turunda 17 Kasım'da Norveç'i ağırlayacağı karşılaşmada doğacak; tüm gözlerin yeniden Kuzey'in yeni kralına çevrileceği bir mücadele olacak.







