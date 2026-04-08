Bir içerik üreticisi, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid’in Bayern Münih’e karşı “Santiago Bernabéu” Stadyumu’nda oynadığı karşılaşma sırasında tribünde bulunanlardan birinin saçını kesmeye kalkışınca Real Madrid taraftarları arasında bir öfke dalgasına yol açtı.

Mücadelenin kritik dakikalarında, kraliyet ekibi Bavyera temsilcisi karşısında skoru eşitlemeye çalışırken, tribündeki iki taraftarın maçın gidişatını umursamadığı görüldü. İspanya’nın başkentinde Bayern’in (2-1) galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmada bu görüntü dikkat çekti.

Karşılaşmayı takip etmek yerine ikili, içerik üretmek için anı değerlendirmeye karar verdi; içlerinden biri —şöhret peşindeki bir berber— diğerinin saçını tribünün içinde kesti.

Gibraltar’da yaşayan ve Nogz_barbers adıyla Instagram’da yaklaşık 1200 takipçisi bulunan İngiliz berber, büyük olayı kendisi için hızlı bir reklam fırsatına çevirmeye çalıştı.

Bayern Münih’in elde ettiği önemli galibiyete rağmen, bu görüntü sosyal medyada geniş tartışma yarattı. Video yoğun şekilde paylaşıldı ve taraftarlardan sert eleştiriler aldı.

Fransız RMC Sport ağına göre bir taraftar sahneyi “iğrenç” olarak nitelendirirken, diğerleri bu davranışın stadyumdaki bazı kişilerin görüşünü engellediğini belirtti.

Olay ayrıca şu soruyu da gündeme getirdi: Berber, tıraş makinesini tribünlere nasıl sokabildi?

Bu vaka, bazı fenomenlerin maç atmosferi pahasına bile tartışma yaratacak görüntüler ya da “trend” arayışıyla stadyumlara gelmesi şeklindeki artan bir olguyu yansıtıyor.

Birkaç hafta önce de “Santiago Bernabéu” Stadyumu’nda benzer bir olay yaşanmış; Real Madrid’in LaLiga’da Elche karşısında aldığı farklı galibiyet sırasında bir taraftar, “TikTok içerik üreticilerinin maç boyunca bağırdığından” şikâyet etmişti.

17 Yaş Altı Afrika Uluslar Kupası.. Fas ve Mısır aynı grupta

Hakem değerlendirmesi Arbeloa’yı şaşırttı.. Mbappé pozisyonundan sonra Bayern savunmacısı kırmızı kartı hak etti mi?

5 neden.. Bayern, Real’e karşı Avrupa zirvesinin ilk perdesini neden kazandı?

Altıncı şok.. Arbeloa, Alonso’nun felaketlerine erkenden eşit oldu

Video: Gergin bir ziyaret.. Motsepe tartışmalı karardan 22 gün sonra Senegal’e ulaştı