Videoyla: Ibanez, Ahly taraftarlarına ateş püskürdü: Bize karşı oynuyorlardı!

Suudi Arabistanlı Al Ahli'nin Brezilyalı savunmacısı Roger Ibanez, Roshn Ligi'nde Al Riyadh karşısında alınan farklı galibiyetin ardından takım taraftarlarına ateş püskürdü ve "seçkin" bir kesime karşı oynadıklarını ifade etti.

Al Ahli, dün akşam Prens Abdullah El Faysal Spor Şehri Stadı'nda oynanan Suudi Roshn Ligi'nin beşinci haftasında Al Riyadh'ı 5-0 mağlup etti.

Ibanez, maçın ardından Suudi "Şarku'l Avsat" gazetesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Her şey iyi, Al Ahli iyi durumda, ama üzerine konuşabileceğim tek şey taraftarlar."

Sözlerine şöyle devam etti: "Biz sahanın içinde takım için savaşıyoruz, herkes bir arada; sahada yaptığımız şey bu. Ancak taraftarlar bizim yanımızda olmadığında ve kendi taraftarlarımız ıslık çalmaya başladığında, bu bizim için iyi bir şey değil."

Şu sözlerle tamamladı: "Dediğim gibi, her zaman bize destek oluyorlar ve yanımızda kalmalarını diliyorum. Daha önce sahadaki on ikinci oyuncu olduklarını söylemiştim, ama bugün bize karşı oynadılar."

Ibanez, Shakhtar Donetsk'ten Al Ahli'ye gelen Ukraynalı orta saha oyuncusu Artem Bondarenko'ya taraftarların çaldığı ve maçın başından sonuna kadar durmayan ıslıklara işaret ediyor.

Brezilyalı savunmacı, takımın 3-0 önde olduğu devre arasında sahadan çıkarken, taraftarların Bondarenko'ya ıslık çalmayı sürdürmesi nedeniyle rahatsızlığını dile getirmişti.

Hatırlanacağı üzere Al Ahli taraftarları, orta sahada daha iyi bir oyuncuya ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle Ukraynalı orta saha oyuncusuyla anlaşmayı engellemek için daha önce bir kampanya başlatmış, ancak kulüp sonunda onunla anlaşmakta ısrar etmişti.

Bu transfer, taraftarların özellikle Portekizli eski sportif direktör Rui Pedro Braz'a yönelik öfkesini kabartmış, önceki gün perşembe ise görevinden ayrılması kararı açıklanmıştı.