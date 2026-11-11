Zamalek Kulübü Başkanı Hüseyin Lebib, beyaz takımla ilgili pek çok çarpıcı perde arkası detayı, özellikle de futbol şirketine ve geleneksel rakip Ahly'ye karşı oynanacak zirve maçına dair açıklamalarda bulundu.

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Hüseyin Lebib, son dönemde Zamalek taraftarının zihnini meşgul eden birçok soruya yanıt vermek üzere, uzun bir aradan sonra "On Sport" kanalında spor spikeri İbrahim Abdülcevad ile nadir bir söyleşi gerçekleştirdi.

Zamalek Kulübü'ndeki futbol şirketinin perde arkası

Hüseyin Lebib, öncelikle geçen sezon sonunda futbol şirketinin kurulmasını reddetmesinin, ardından bu sezonun başında onay vermeye geri dönmesinin nedenini anlattı.

Zamalek başkanı bu konuda şunları söyledi: "Geçen sezonun sonunda, eski sportif direktör John Edward'ın bulunduğu dönemde, futbol şirketi fikri bize sunulmuştu ancak o dönem uygun zaman değildi."

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Şöyle ekledi: "O dönemde futbol şirketi için elimizde tek bir teklif vardı ve ben bazı futbol faaliyetlerinin değerlendirilmesi yoluyla en iyi tekliflere ulaşmak istiyordum; acele etmek için hiçbir neden yoktu."

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Sözlerini şöyle sürdürdü: "Teklifin John Edward tarafından geldiği ve amacının Zamalek Kulübü'nü kontrol altına almak olduğu yönünde ortaya atılanlar doğru değil. Sportif direktör, sonucunda Mısır Ligi şampiyonluğunun geldiği bir performans sergiledi."

Devam etti: "İsmimin geçen sezon Mısır Ligi şampiyonluğuyla anılması bir şanstır çünkü bu bir mucizeydi; en iyimser kişiler bile yalnızca takımın Afrika kupalarına katılmasını istiyordu."

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Başka bir çerçevede Lebib şunları söyledi: "Zamalek Kulübü'nün satışı söz konusu değil, kimse kulübe bir değer biçemez. Ancak bütün fikir, birinci takım, altyapı, akademiler, sponsorluk ve gelirlerle temsil edilen, futbol faaliyetine ait bazı varlıkların devredilmesinden ibaret."

Şöyle devam etti: "Bu varlıklar Zamalek Kulübü'nden futbol şirketine devredilecek, ardından şirket bu varlıkların pazarlamasını yapacak. Bu, mali açık nedeniyle zorunlu bir konu ve nihai hedef kupalar kazanmaktır."

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Ekledi: "Şu ana kadar futbol şirketiyle ilgili dünyada hiç kimseye karşı herhangi bir yükümlülüğümüz yok ve herhangi bir yatırımcıyla üzerinde anlaşmaya varılmış belirli bir oran da yok."

Şu açıklamayı yaptı: "Tartışmasız tercih ettiğimiz şey, Zamalek Kulübü'nün futbol şirketinde en büyük paya sahip olması; öyle ki hiçbir yatırımcı tek başına Zamalek'in sahip olduğu orandan daha büyük bir paya sahip olmasın."

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Sözlerini şöyle genişletti: "Yatırımcı sayısı arttıkça bu Zamalek'in lehine olur. Nihai hedef, ister benim dönemimde ister ben ayrıldıktan sonra olsun, futbol şirketini uygun şekilde kurmaktır."

Zirve maçının hakemine itiraz

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Zamalek Kulübü başkanı ayrıca, bu sezon ligin başlamasından önce Mısırlı hakemleri savunmasına rağmen, ezeli rakip Ahly'ye karşı oynanan zirve maçının hakemine neden itiraz ettiklerini de anlattı.

Lebib bu konuda şunları söyledi: "İlk açıklamanın amacı, bu hakemlerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için yetkin Mısırlı hakemleri övmekti; bu bizim milli görevimizdir."

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Şöyle ekledi: "Her maçta bir diğerinden farklı kararlar alınması nedeniyle bazı maçlarda haksızlığa uğradığımızı hissettik. Bu yüzden iki farklı ölçü kullanılmadan, hakemliğin aynı ölçüyle yapılmasını talep ettik."

Yabancı hakem talep etme olasılığıyla ilgili ise şöyle yanıt verdi: "Her olayın kendi değerlendirmesi vardır. Gelecekte yabancı hakem isteyip istemeyeceğimizi bilmiyoruz ancak bu bizim hakkımız olduğu sürece, ihtiyaç duyulması halinde bundan yararlanabiliriz."