Mısır Milli Takımı, bugün salı akşamı Juba Stadı'nda oynanan ve 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri İkinci Grup ikinci hafta kapsamında yer alan maçta, ev sahibi Güney Sudan'ı 5-0 mağlup ederek değerli bir galibiyet elde etti.

Bu galibiyet, teknik direktör Hossam Hassan'ı olası bir görevden alınmadan kurtardı; nitekim yerel basın raporları, kaleci Mohamed El Shenawy'e yönelik açıklamalarının yol açtığı kriz ve Mısır Premier Lig kulüplerinin seviyesine dair sert eleştirileri sonrasında kendisinin görevden alınabileceğinden söz etmişti.

Kaptan Mohamed Salah, suni çim zeminde oynamaktan kaçınmak amacıyla milli takım kampından ayrıldıktan sonra maçta yer almadı ve kaptanlık pazubandını onun yerine Rami Rabia taşıdı.

Ancak basın raporları, Salah'ın ayrılışını ve Mısır kampındaki gerginliği de Hassan'ın açıklamalarıyla ilişkilendirdi.

Maçta Omar Marmoush, geçen mart ayından bu yana ilk kez Mısır Milli Takımı forması altında gol atarken, Hamza Abdelkarim ilk milli takım gollerini kaydetti; öte yandan Ahmed Fatouh sakatlanarak oyundan çıktı.

Mısır Milli Takımı ilk 3 puanını toplayarak 4 puanla İkinci Grup'ta liderliğe yükselirken, Güney Sudan Milli Takımı puansız olarak son sırada kaldı.

1 puanla üçüncü sırada yer alan Angola Milli Takımı ise 3 puanla ikinci sıradaki Malavi'yi önümüzdeki salı günü oynanacak ikinci hafta maçında ağırlayacak.

Marmoush orucunu bozdu, Fatouh sakatlandı

Mısır Milli Takımı, maçın ilk yarısında ikna edici bir performans ortaya koyamadı; suni çim zemininden etkilenmiş görünse de 36. dakikada fileleri havalandırmayı bildi.

Ahmed Fatouh sol kanattan hareketlenerek yerden yaptığı ölçülü ortayı gönderdi, Mustafa Zico da sol ayağıyla topu kaleye yakın köşeye çevirdi.

Mısır Milli Takımı ikinci yarıya daha iyi bir performansla başladı ve daha 4 dakika geçmişti ki Omar Marmoush, Mohanad Lashin'in pasının ardından kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda konukların üstünlüğünü pekiştirdi; böylece geçen mart ayında Suudi Arabistan filelerine attığı golden bu yana süren uzun gol orucunu sona erdirdi.

Ancak Ahmed Fatouh, Hossam Hassan'a kötü haberi getirdi; ikili top mücadelesinin ardından uyluğundan sakatlanarak 52. dakikada oyundan çıkmak istedi ve yerine Karim Hafez girdi.

Mısır Milli Takımı'nın performansı zaman ilerledikçe düzeldi ve oyuna sonradan giren İbrahim Adel, Marwan Attia'nın attığı ara pastan yararlanarak 75. dakikada sert bir vuruşla üçüncü golü kaydetti ve Mısır'ın hâkimiyetini skora yansıttı.

Güney Sudan Milli Takımı'nın pes etmesi, Mısır Milli Takımı'nın gol hasadını artırmasının önünü açtı ve Marmoush, İmam Ashour'un pasının ardından girdiği yeni bir karşı karşıya pozisyonda fırsatı değerlendirerek dördüncü golü kaydetti.

Hamza milli takım golleri hanesini açtı

Maçta, Barcelona oyuncusu genç forvet Hamza Abdelkarim, son beş dakikada Marmoush'un yerine oyuna girdi.

Abdelkarim fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek uzatma dakikalarında ilk milli takım golünü ve Mısır'ın bugünkü maçtaki beşinci golünü kaydetti; oyuna sonradan giren Osama Faisal'in kaleden dönen topunu takip ederek fileleri buldu.