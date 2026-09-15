Suudi Arabistan ekibi Al Hilal taraftarları, Roshn Pro Ligi'ndeki Al Taawoun maçında yaşanan olayın ardından Portekizli oyuncuları Ruben Neves'i onurlandırmaya çalıştı; oyuncu ise buna Katar temsilcisi Al Gharafa'nın filelerine öne geçiren golü atarak karşılık verdi.

Al Hilal taraftarları, salı günü "Kingdom Arena" stadında oynanan Al Gharafa maçının başlamasıyla birlikte üzerinde Neves'in formasına atıfla 8 rakamının yazılı olduğu büyük bir pankart açtı.

Zaim'in taraftarları, mavili takımın Al Taawoun karşısında oynadığı maçta yaşanan talihsiz olaya gönderme yaptı. Rakip takım taraftarları, Neves'i kışkırtmak ve konsantrasyonunu bozmak amacıyla oyuncunun yakın dostu, merhum Diogo Jota'nın adını haykırmıştı.

Bu davranış Portekizli yıldızı öfkelendirmiş, o da eliyle gökyüzünü işaret ederek adeta "Allah sizi görüyor" der gibi bir tavır takınmıştı.

Yerel ligin yedinci haftası kapsamında geçtiğimiz cumartesi oynanan maç, Al Hilal'in 6-0'lık galibiyetiyle sona ermişti.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine Kooora forumlarında tartışabilirsiniz

Bu olay Suudi Arabistan'da büyük tepkilere yol açtı; eski yıldızlar Neves'ten özür dilemek için adeta yarıştı, Roshn Ligi Birliği ise olayı kınadı ve Al Taawoun taraftarlarına ceza verilmesi bekleniyor.

Neves ise Al Hilal taraftarlarına en güzel şekilde karşılık verdi; kıtasal turnuvadaki ilk maçta mavili takımın gollerinin startını verdikten sonra taraftarların yanına giderek özel bir selam gönderdi.

Neves, Al Hilal'in maçtaki ilk golünü ilk yarının uzatma dakikalarında kazanılan penaltıdan kaydetti; topu Katar ekibinin kalesinin sağ üst köşesine sertçe gönderdi.