Hilal Kulübü Başkanı Prens Nevaf bin Saad, kulübün mevcut yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği güçlü transferler nedeniyle "Zaim"e yöneltilen mali oyun iddialarına yanıt verdi.

Prens Nevaf bin Saad, Suudi gazeteci Maan el-Kuvayi'nin aktardığı açıklamalarda şunları söyledi: "Hilal, mali tablolarını açıklayan tek kulüptür. Prens Velid bin Talal'dan gelen mali desteğin büyüklüğüne daha önce açıklık getirmiştim."

Şöyle devam etti: "Bütün rakamlar mevcut ve kayıt altında. Kamu Yatırım Fonu devleti temsil ediyor, bu nedenle herkesin bu kurumlara saygı göstermesi ve onlara büyük itibar tanıması gerekir. Çünkü şu anda yaşanan şey, devlet kurumlarının mali oyun yaptığına dair bir suçlamadır."

Sözlerine şunu ekledi: "Suçlamalara en çok maruz kalan iki kurum, Kamu Yatırım Fonu ve Spor Bakanlığı'dır. Bu olmamalı. Devlet kurumlarına saygı göstermeliyiz. Bunu yapan kişi, yaptığı şeyin vahametinin farkında değil. Biz, kanundan önce şeriatın hüküm sürdüğü bir devletteyiz."

Öte yandan Hilal Başkanı, geçen kış transfer döneminde İttihad'dan transfer edilen Fransız forvet Karim Benzema ile yalnızca yarım sezonun ardından takımdan ayrılmasını sağlayan mali fesih anlaşmasının imzalanmasının perde arkasına ışık tuttu.

Şöyle açıkladı: "Karim'e (Benzema) her şeyin son derece nezaket ve profesyonellikle yürütüldüğü bu süreçteki tutumu için teşekkür ediyorum. Ayrılık kararı sportif bir karardı ve kendisi bu kararı kabul etti. O büyük bir oyuncu; kadro dışı bırakılmadı, ancak sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla sonlandırıldı."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "(Olli) Watkins'in gelmesiyle Karim'in oynama şansı azaldı; bu şans vardı, ancak kulübün genel durumu hakkında ona açık davranmak gerekiyordu. Fesih, kulüp ile oyuncu arasında sağlanan iş birliğini yansıtan bir şekilde, gayet olumlu biçimde gerçekleşti."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Karim büyük bir oyuncu ve çok büyük bir geçmişe sahip. Dünya futbol tarihinde önemli bir oyuncudur. Kendisine başarılar diliyoruz."