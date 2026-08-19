Resmi bir hava taşıyan hazırlık maçında İspanya ekibi Barcelona, konuğu Mısır temsilcisi Al Ahly'yi 2-1 mağlup etti. İki takımı bugün çarşamba günü Barcelona kentindeki Spotify Camp Nou'da karşı karşıya getiren müsabaka, Joan Gamper Kupası hazırlık müsabakaları kapsamında oynandı.

Maç, büyük bir taraftar ilgisine ve İspanya şampiyonu ile Afrika şampiyonu arasında üst düzey taktiksel bir çekişmeye sahne oldu. Ardından Blaugrana, ilk yarıda attığı iki golle üstünlüğü ele geçirdi; Al Ahly ise ikinci yarının başında farkı bire indirdi.

Tam anlamıyla bir Katalan yarısı: Hamza imzasını attı, Raphinha mührü vurdu

Maça kırmızılı dev erken bir baskıyla başladı. Al Ahly oyuncuları dişlerini gösterdi ve 13. dakikada Barcelona savunmasına yüksek ve yoğun bir baskı uyguladı; amaç, arkadan oyun kurma sürecini bozmak ve Katalan topa sahip olma anlayışını erkenden boğmaktı.

Ancak teknik direktör Hansi Flick'in ekibinin tecrübesi ve sakinliği hızla devreye girdi. Blaugrana oyuncuları, oyunun temposunu yavaşlatarak ve boşlukları aramak için topu zekice çevirerek heyecanı emmeyi ve Mısır baskısını ustalıkla çözmeyi başardı.

Barcelona alışılmış oyun tarzını dayatmaya ve oyunun akışına hâkim olmaya çalıştı. İlk dakikalar, savunmacı Eric García'nın yıldız oyuncu Eşref Ben Şarki'nin çıkışını durdurmak için yaptığı taktiksel müdahalenin ardından ilk fiziksel temaslara sahne oldu.

Barcelona'nın ilk tehlikeli fırsatı, Fermín López'in aldatıcı bir pasının ardından geldi; bu pas, kaleci Mustafa Şubeyr'in kalesinden çıkarken yaptığı hatayı değerlendirdi, ancak savunmacı Muhammed Hani araya girerek topu başarıyla uzaklaştırdı. Ardından ceza sahası içinde Raphinha'ya gerçek bir fırsat doğdu, fakat savunmacı Amr el-Cezzar onun şutunu kafayla kornere çevirdi; Brezilyalı daha sonra attığı uzak mesafeli bir şutu direğin yanından auta gönderdi.

Barcelona tehdidini sürdürdü; Şubeyr, genç forvet Hamza Abdülkerim'in net bir fırsatına engel oldu. Al Ahly'nin bir kontratağı ise Ahmed Sayed Zizo'nun ofsayta düşmesiyle tamamlanamadı.

30. dakikada ilk golün anı geldi. Alejandro Baldé ile Raphinha arasındaki muhteşem top alışverişinin ardından Raphinha, bekleri yalnız bırakan usta işi bir pas verdi; bek de kusursuz bir orta gönderdi ve Hamza Abdülkerim topu hiç zorlanmadan ağlara gönderdi. Genç oyuncu, eski kulübü Al Ahly'ye saygı göstererek golü kutlamayı reddetti.

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Barcelona, bir dizi tehlikeli fırsatın ardından skoru ikiye katlamanın eşiğinden döndü. Bu fırsatlar, Şubeyr'in yeni bir hatasıyla başladı; hatayı Lamine Yamal değerlendirdi, ardından Fermín'in şutu geldi, fakat Kerim Fuad kalesini kurtardı ve Espart'ın şutunu ağlara ulaşmadan uzaklaştırdı.

45. dakikada Raphinha, Şubeyr'in engel olamadığı muhteşem bir şutla ikinci golü kaydederek Katalan üstünlüğünü sayıya döktü ve ilk yarı Barcelona'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kırmızı bir başkaldırı: Zizo attı, Şennavi Al Ahly'yi kurtardı

İkinci yarının başlamasıyla Barcelona güçlü bir başlangıç yaptı ve yedek kaleci Muhammed el-Şennavi'nin ağır bir hatasını değerlendirerek gol atmanın eşiğine geldi.

Ancak Al Ahly'nin yanıtı hızla geldi. 51. dakikada Ahmed Sayed Zizo, takımının ilk gerçek atağında Barcelona savunmasını büyülü bir pasla geçtikten sonra topu ağlara göndererek Al Ahly'nin ilk golünü kaydetti ve skoru 2-1 yaptı.

Zizo'nun golü kırmızılı deve büyük bir hücum ivmesi kazandırdı; takım topa sahip olmaya ve ataklar kurmaya başladı. Yedek oyuncu Muhammed Magdi Afşa beraberliği yakalamanın eşiğine geldi, ancak hakem 60. dakikada girişimi ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

Barcelona 67. dakikada yeniden hücuma geçti, fakat Şennavi parladı ve tehlikeli bir atağı ustalıkla önleyerek tek gol farkını korudu.

70. dakikada maç tartışmalı bir ana sahne oldu. Koka'nın Barcelona ceza sahası içinde yere düşmesinin ardından Al Ahly oyuncuları penaltı için güçlü itirazlarda bulundu, ancak maçın hakemi oyunun devamına karar verdi.

Heyecan sürdü; 78. dakikada Muhammed el-Şennavi, kaleyle karşı karşıya kalan Barcelona forvetinden önce topa ustalıkla atladı ve net bir gol fırsatını önleyerek skoru 2-1'de tuttu.

Aradan iki dakika bile geçmeden Al Ahly, beraberliği yakalamak için en tehlikeli fırsatını harcadı. Yedek oyuncu Kerim Ademi topu ceza sahası içinde harika bir şekilde kontrol edip güçlü bir şut çektikten sonra top doğrudan Barcelona kalecisinin kucağına gitti ve ölümcül beraberlik fırsatı kaçtı, skor Blaugrana lehine 2-1 olarak kaldı.

Maç son dakikalarında alevlendi; 89. dakikada maçın hakemi Al Ahly oyuncularının itirazları arasında Barcelona lehine bir penaltı verdi; skor Blaugrana'nın 2-1 üstünlüğünü gösteriyordu.

90. dakikada yedek oyuncu Gordon penaltı atışını kullanmak üzere topun başına geçti, ancak Muhammed el-Şennavi bir kez daha parladı ve topa büyük bir ustalıkla engel olarak Barcelona'yı ölümcül bir üçüncü golden mahrum bıraktı ve kırmızılı devin şansını son anlara kadar canlı tuttu; skor Barcelona lehine 2-1 olarak kaldı.