Mısırlı milli oyuncu Hamza Abdülkerim, bu akşam çarşamba günü "Spotify Camp Nou" sahasında Joan Gamper Kupası kapsamında oynanan maçta, İspanyol ekibi Barcelona'yı Mısır ekibi Ahly'nin filelerine karşı öne geçiren golü kaydetti.

Abdülkerim'in eski takımının filelerine attığı gol 30. dakikada geldi; Rafinha'dan topu alan sol bek Alejandro Balde'nin sol taraftan gönderdiği yerden pasın ardından golü buldu.

18 yaşındaki oyuncu, golü attıktan sonra sevinç yaşamayı reddetti ve ellerini başının altına koyarak kırmızılı kalenin taraftarlarından özür diler bir işaret yaptı.

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Maç, Barcelona'ya kalıcı transferinin ardından eski kulübüyle karşı karşıya gelen Hamza Abdülkerim için özel bir öneme sahip; oyuncu, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak katılmıştı.

Katalan kulübü, Haziran 2026'da genç oyuncunun kiralık sözleşmesindeki satın alma maddesini devreye soktuğunu açıklamış ve oyuncu Barça ile 2029 yazına kadar başka bir sözleşme imzalamıştı.

Mısırlı forvet, hazırlık döneminde dikkatleri güçlü bir şekilde üzerine çekti ve İsviçre ekibi Basel karşısında alınan 5-2'lik galibiyette bir gol kaydetti; ayrıca İngiliz ekibi Birmingham City ile berabere kalınan (2-2) maçta iki gol attı.

Abdülkerim, Mısır'ın Arjantin karşısında yaşadığı dramatik 3-2'lik yenilginin ardından 16'lı turdan veda ettiği 2026 Dünya Kupası'nda da Mısır Milli Takımı formasıyla sahne almıştı.

Barcelona, Ahly ile Joan Gamper Kupası'nın 61. edisyonu kapsamında, yeni sezon müsabakalarına çıkmadan önceki son hazırlık maçında karşılaşıyor.

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