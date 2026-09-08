Bir hakem uzmanı, Suudi Roshn Ligi'ndeki El Kadisiye maçında El Ahli'nin hatalı bir hakem kararı nedeniyle haksızlığa uğradığını ortaya koydu.

El Ahli, bugün salı günü Suudi Roshn Ligi'nin altıncı haftasında Dammam'daki Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda El Kadisiye'ye konuk oldu.

Maçın 17. dakikasında El Ahli oyuncuları, Brezilyalı kanat oyuncusu Wenderson Galeno'nun ceza sahası içinde El Kadisiye savunmacısı Cihad Zikri tarafından engellendiği gerekçesiyle penaltı beklentisine girdi; ancak maçın hakemi bu talebi reddetti.

Ancak Suudi "El Cezire" gazetesinin hakem analisti Saad el-Kesiri, El Ahli'nin bu pozisyonda haksızlığa uğradığını ve penaltıyı hak ettiğini vurguladı.

El-Kesiri bu konuda şunları söyledi: "El Ahli forvetinin 18. dakikadaki penaltısı hakem tarafından verilmedi ve VAR hakeminin müdahale etmesi gerekiyordu."

Söz konusu penaltının nedenine ilişkin ise şunları belirtti: "El Kadisiye savunmacısı, forveti ceza sahası içinde engelledi ve topa oynamayı başaramadı."

Hatırlanacağı üzere, El Ahli bu penaltı pozisyonu sırasında 1-0 geride durumdaydı; ilk yarı ise 3-0 geride bitti.

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