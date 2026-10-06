Bir hakem uzmanı, Suudi Arabistan ile oynanan Körfez Kupası "Khaleeji 27" finalinde Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı lehine verilip iptal edilen penaltıya ilişkin tartışmaya son noktayı koydu.

Suudi Arabistan Milli Takımı, bugün salı günü Cidde'deki Al İnma Stadı'nda, Körfez turnuvasının yirmi yedinci edisyonunun final maçında Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı ile karşılaştı.

Maçın 38. dakikasında, maçın hakemi, oyuncusu Bruno Oliveira'nın ceza sahası içinde Hassan Tambakti tarafından düşürülmesi gerekçesiyle Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı lehine penaltı verdi; ancak video teknolojisine başvurduktan sonra penaltı kararından geri döndü.

Mısırlı hakem uzmanı Mohamed Kamal Risha, Birleşik Arap Emirlikleri oyuncusunun Suudi Arabistan'ın ceza sahası içinde düşürülmediği gerekçesiyle video teknolojisinin penaltıyı iptal etme kararını destekledi.

Risha, Suudi "Al Riyadiyah" gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "38. dakikada Birleşik Arap Emirlikleri'nin forveti Oliveira, Tambakti'nin ayağının önünde olmasını kullandı ve penaltıyı gerektirecek bir temas olmadan yere düştü."

Sözlerini şöyle tamamladı: "VAR odasının müdahalesi isabetliydi; hakemi durumu ekranda incelemeye çağırarak kararından dönmesini ve penaltıyı iptal etmesini sağladı."