24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
RB Leipzig v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Çeviri:

Videoyla: Haaland'ın golü City'yi Almanya'da heyecanlı bir galibiyete taşıdı

RB Leipzig - M.City
RB Leipzig
M.City
Şampiyonlar Ligi
Nottingham Forest - M.City
Nottingham Forest
Premier Lig
E. Haaland
Almanya
İngiltere
Norveç

Maç, iki devre boyunca iniş çıkışlara sahne oldu.

Manchester City bugün, çarşamba günü, Almanya'dan zorlu bir galibiyetle döndü. İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü hafta müsabakaları kapsamında, Red Bull Arena'da konuk olduğu Leipzig'i 3-2 mağlup etti.

Bu galibiyetle İngiliz takımı puanını 9'a yükselterek turnuva puan cetvelinde yedinci sıraya yerleşti; Leipzig ise 3 puanda kalarak 30. sırada yer aldı.

Ayrıca oku

Fas'ın Ballon d'Or temsilcisi: Bazıları beni Hakimi dışında bir oyuncu seçmeye itmeye çalıştı

Barcelona'nın eski sözcüsü: Turnuvalardaki 13-5 sonucu Real Madrid'i boğuyor

Gelecek maçlar
NFO

NFO

Premier Lig

07 Kas 2026

MCI

MCI

City'nin ilk golü kendi kalesine atılan golle geldi. Alman takımının oyuncusu Castello Lukeba, 37. dakikada City oyuncusu Nico O'Reilly'nin ortasının ardından topu kendi kalesine gönderdi.

Konuk ekip ilk yarıda beklenen performansı sergileyemedi; topla oynama oranında yüzde 66'ya karşı yüzde 34'lük üstünlüğe sahip olmalarına rağmen, toplam 4 şutlarından yalnızca birini kaleye isabet ettirebildiler.

Buna karşılık Leipzig, yarının ilk yarısında iyi bir performans ortaya koydu ve 2'si isabetli olmak üzere 6 şut çekti; ayrıca rakip ceza sahasındaki top dokunuşu sayısında da City ile berabere kaldı (her iki takım için 8'er).

İkinci yarının başında ev sahibi takım 49. dakikada Bout Baku ile beraberliği sağladı; ardından City, 58. dakikada Enzo Fernández'in kafa vuruşuyla yeniden öne geçti.

Ancak Antonio Nusa, 61. dakikada ikinci golü kaydederek Leipzig'i maça geri döndürdü. Fakat Norveçli yıldız Erling Haaland, 78. dakikada üçüncü golü atarak maçı City lehine sonuçlandırdı ve karşılaşma konuk ekibin 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin