Manchester City bugün, çarşamba günü, Almanya'dan zorlu bir galibiyetle döndü. İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü hafta müsabakaları kapsamında, Red Bull Arena'da konuk olduğu Leipzig'i 3-2 mağlup etti.

Bu galibiyetle İngiliz takımı puanını 9'a yükselterek turnuva puan cetvelinde yedinci sıraya yerleşti; Leipzig ise 3 puanda kalarak 30. sırada yer aldı.

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City'nin ilk golü kendi kalesine atılan golle geldi. Alman takımının oyuncusu Castello Lukeba, 37. dakikada City oyuncusu Nico O'Reilly'nin ortasının ardından topu kendi kalesine gönderdi.

Konuk ekip ilk yarıda beklenen performansı sergileyemedi; topla oynama oranında yüzde 66'ya karşı yüzde 34'lük üstünlüğe sahip olmalarına rağmen, toplam 4 şutlarından yalnızca birini kaleye isabet ettirebildiler.

Buna karşılık Leipzig, yarının ilk yarısında iyi bir performans ortaya koydu ve 2'si isabetli olmak üzere 6 şut çekti; ayrıca rakip ceza sahasındaki top dokunuşu sayısında da City ile berabere kaldı (her iki takım için 8'er).

İkinci yarının başında ev sahibi takım 49. dakikada Bout Baku ile beraberliği sağladı; ardından City, 58. dakikada Enzo Fernández'in kafa vuruşuyla yeniden öne geçti.

Ancak Antonio Nusa, 61. dakikada ikinci golü kaydederek Leipzig'i maça geri döndürdü. Fakat Norveçli yıldız Erling Haaland, 78. dakikada üçüncü golü atarak maçı City lehine sonuçlandırdı ve karşılaşma konuk ekibin 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.