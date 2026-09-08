Manchester City, salı akşamı Dragao Stadı'nda oynanan ve UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftası kapsamında iki takımı karşı karşıya getiren mücadelede, ev sahibi Portekiz temsilcisi Porto'yu deplasmanda 2-0 mağlup ederek değerli ve hak edilmiş bir galibiyet elde etti.

Maç, 15. dakikaya kadar iki taraf arasında temkinli bir sakinlikle başladı. Bu dakikada Porto, Gabriel Veiga'nın sol kanattan yaptığı sızmayla konuğunu ani bir baskı altına aldı; ceza sahası içinde topu alan oyuncunun yerden çektiği şutta kaleci Gianluigi Donnarumma başarılı bir kurtarış yaptı, ardından hakem ofsayt olduğunu işaret etti. City'den hızlı yanıt Antoine Semenyo aracılığıyla geldi; ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Diogo Costa güvenli bir şekilde kontrol etti.

City giderek üstünlüğü ele geçirdi ve 21. dakikada skoru açmaya çok yaklaştı. Phil Foden'in sol kanattan yaptığı çıkışın ardından gönderdiği kusursuz ortaya yükselen Erling Haaland, sert bir kafa vuruşu yaptı; ancak Costa topu kornere çeldi. Norveçli yıldız 27. dakikada bir kafa vuruşuyla kaleyi yeniden tehdit etti, ancak top üst direğin üzerinden auta gitti.

Konularınızı ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

İngiliz baskısı devam etti; 29. dakikada Ryan Cherki'nin nefis ara pasıyla ceza sahası içinde markajsız kalan Foden net bir gol fırsatını harcadı; ancak yerden çektiği şutta karşısında yine Costa'yı buldu.

32. dakikada Portekizli kaleci performansını sürdürerek City'yi çifte kesin bir golden mahrum bıraktı. Önce yerden gelen bir ortayı takip eden Haaland'ın sert şutunu kurtardı, ardından seken topa Cherki yeniden vurdu ama Costa ustalıkla onu da golden etti.

İkinci yarının başında City kalenin şifresini erken çözmeyi başardı; tam olarak 47. dakikada Enzo Fernandez'in kusursuz ortasına yükselen Haaland, direğe çarpıp ağlarla buluşan bir kafa vuruşu yaparak konuk ekibin ilk golle öne geçtiğini ilan etti.

Porto skoru geri getirmeye çalıştı; 57. dakikada Alan Varela ceza sahası sınırından tehlikeli bir falso şutu çekti ancak top direğin az yanından geçti. Bunu 62. dakikada William Gomes'in yerden çektiği ve yine direğe yakın geçen bir başka fırsat izledi.

66. dakikada Donnarumma, topu uzaklaştırırken yaptığı bir hatayla takımına pahalıya patlayabilirdi; top Gomes'e çarparak direğin dibinden yandan geçti. 86. dakikada Nuri sahneye çıktı ve ceza sahası sınırından sert bir şut çekti, top az farkla direğin yanından auta gitti.

Haaland, uzatma dakikalarında Porto'nun kalbine son kurşunu sıktı. Nuri'nin ceza sahası içindeki pasını takip ederek çektiği yerden şut doğrudan ağlarla buluştu ve maç City'nin 2-0 galibiyetiyle sona erdi.

Bu kıtasal galibiyetle birlikte Manchester City, gözünü hızla önümüzdeki pazar günü Old Trafford Stadı'nda komşusu Manchester United'a karşı oynanacak "derbi" mücadelesine çeviriyor. Teknik direktör Enzo Maresca'nın öğrencileri, Premier Lig'in açılışında elde ettikleri 3 ardışık galibiyetin ardından güçlü performanslarını sürdürmeyi ve tam puanı korumayı hedefliyor.