Basında çıkan haberler, Mısır Futbol Federasyonu'nun, son dönemde özel hayatı etrafında oluşan tartışmaların ardından Mısır Milli Takımı teknik direktörü Hossam Hassan'ı görevden almaya yaklaştığını ortaya koydu.

Mısır'daki Medya Düzenleme Yüksek Konseyi, dün çarşamba günü Hossam Hassan'ın tüm medya kuruluşlarında görünmesini yasaklama kararı almıştı. Bu karar, teknik direktörün Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" tarafından 3 maç men cezasına çarptırılmasıyla aynı zamana denk geldi.

Mısır Milli Takımı, içinde bulunduğumuz kasım ayı kampına hazırlanıyor; takım, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin üçüncü ve dördüncü hafta maçlarında, ayın 13 ve 17'sinde Malavi ile karşılaşacak.

Daha önce sözleşmesini 2030'a kadar uzatmış olmasına rağmen, Futbol Federasyonu Hossam Hassan'ı görevden almaya doğru ilerliyor görünüyor; 2027 Afrika Uluslar Kupası finallerine hazırlık kapsamında ise görevi ondan sonra devralmak için iki yerli isim öne çıkıyor.

Mısır'ın Modern MTI kanalının kaynaklarına göre, Futbol Federasyonu "özel hayatı etrafında çıkan tartışmaların ardından Hossam Hassan'ın Mısır Milli Takımı'nı çalıştırmaya devam etme durumunu yeniden değerlendirmeye karar verdi ve kendisini görevden alma yönünde bir eğilim var."

Aynı kaynak, kararın henüz kesin olarak alınmadığına, ancak yetkililerin "El-Amid" sonrası aşamanın senaryosuna hazırlanmaya çoktan başladığına dikkat çekti.

Kaynak, Mısır Milli Takımı'nın gelecek teknik direktörünün yerli bir isim olmasının daha olası olduğunu, Hossam El-Badri ve Ali Maher'in ise en güçlü adaylar olarak değerlendirildiğini belirtti; birincisinin daha önce bu görevi üstlendiğini de hatırlatmak gerekiyor.