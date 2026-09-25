Suudi spor yorumcusu Velid el-Ferrac, Arap milli takımlarının yabancı oyunculara vatandaşlık verme hakkına sahip olduğunu düşünüyor ve Fransa ile İngiltere gibi Avrupa milli takımlarının da bunu yaptığını belirtiyor.

El-Ferrac, "Rotana Haliciyye" kanalındaki programında şunları söyledi: "Birleşik Arap Emirlikleri'nin oyunculara vatandaşlık vermesinde ne sorun var? Oyuncu ülkenin vatandaşlığını taşıdığı sürece, onu temsil etmesinde hiçbir sakınca görmüyorum."

Suudi yorumcu, "Neden her oyuncunun köküne ve doğduğu yere geri dönüyoruz?" diye sordu.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha önce Katar milli takımının oyunculara vatandaşlık vermesini eleştiriyorlardı, şimdi de Birleşik Arap Emirlikleri milli takımını; ben bunda bir sorun görmüyorum."

El-Ferrac, Fransa, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri gibi oyunculara vatandaşlık veren diğer milli takımlara işaret ederek sözlerini şöyle tamamladı: "Fransa milli takımının tüm oyuncuları Paris doğumlu mu? Hayır, çoğu Fransızca konuşan ülkelerden."

El-Ferrac'ın bu açıklamaları, "Körfez 27" olarak bilinen Arap Körfez Kupası'na katılan Birleşik Arap Emirlikleri milli takımının birden fazla oyuncuya vatandaşlık vermesinin ardından geldi. Bu arada, geçen yaz Emirlik ekibi Cezire'ye transfer olan eski Al Hilal oyuncusu Brezilyalı Malcom'a vatandaşlık verileceğine dair söylentiler yayıldı.