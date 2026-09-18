Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, İspanya Ligi kapsamında yarın cumartesi oynanacak Sevilla maçı öncesinde birçok konuya değindi. Bunların başında Raphinha'nın gerçek forvet mevkiindeki yeni rolü gelirken, Flick ayrıca Karim Adeyemi'yi ve takıma hızlı uyum sağlamasını da övdü.

Barcelona, Sevilla maçına deplasmanda çıkarken, 6 hafta sonunda topladığı tam puanla 18 puanla lider konumda bulunuyor.

Raphinha, Barcelona'nın baskısına öncülük ediyor

Raphinha'yı 9 numaralı forvet olarak görme konusundaki bakış açısı hakkında Flick şunları söyledi: "Son iki sezona baktığınızda, baskı sürecine her zaman 9 numaralı forvetten başladığımızı görürsünüz. Raphinha ise baskıyı istediğimiz şekilde başlatmak için ihtiyaç duyduğumuz o açlığa, o isteğe ve o zihniyete sahip."

"AS" gazetesinin öne çıkardığı üzere bugün cuma günü düzenlenen basın toplantısında Flick şunları ekledi: "O yalnızca hücumda üstün bir performans sunmuyor, aynı zamanda savunma açısından da harika bir iş çıkarıyor. Baskı sürecini başlatan Raphinha'dır ve takımın kaptanı olarak herkesin önünde gider, diğerleri de onu takip eder."

Flick, Robert Lewandowski ve Ferran Torres'in ayrılmasının ardından, Gabriel Jesus'un takıma katılmasının gecikmesi ve geçtiğimiz yaz hücum hattını güçlendirmenin asıl hedefi olan Julian Alvarez'in transferinin başarısızlığa uğramasının ardından, bu sezonun başından itibaren Raphinha'yı santrfor mevkiinde değerlendirme yoluna gitti.

Ancak Raphinha bu mevkide güçlü bir performans sergiledi ve şimdiye kadar 6 maçta 9 gol atarak gol krallığı listesinin zirvesine yerleşti.

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"Barcelona'nın yıldızına yüzde 100 bel bağlıyorum"

Barcelona teknik direktörü, takımın yeni transferi Karim Adeyemi'ye de değinerek, Alman oyuncunun sahip olduğu büyük hıza övgüde bulundu; ancak onu çalıştırdığı en hızlı oyuncu olarak nitelemekten kaçındı.

Flick şöyle konuştu: "Çok hızlı, ancak çalıştırdığım tüm oyuncular arasında en hızlısı olup olmadığını bilmiyorum. Alphonso Davies de benzer bir hıza sahip."

Adeyemi'nin soyunma odasındaki kişiliği hakkında ise şunları ekledi: "İyi bir genç ve harika bir insan, soyunma odasında büyük bir saygı görüyor. Herkes onu çok seviyor, ayrıca maçlardaki performansı işleri kolaylaştırıyor."

Flick, Adeyemi'nin Barcelona'ya transferinin oyuncu için uygun bir zamanda geldiğini açıklayarak şöyle dedi: "Sanırım Almanya'da en iyi dönemlerini yaşamıyordu, bu yüzden onun için ortam değiştirmek ve başka bir ülkeye taşınmak daha iyiydi."

Barcelona teknik direktörü sözlerini şöyle tamamladı: "Bizi seçtiği için çok mutluyum. Ona güven vereceğim ve Karim'e yüzde 100 bel bağlıyorum. Çarşamba günü sunduğu gibi daha nice maçlar göreceğiz."

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