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Videoyla... Fessing, İttihad'ı çalıştırmayı kabul etmesinin sırrını açıkladı

Al Ittihad
J. Wissing
Premier Lig
Suudi Arabistan
Almanya

Alman teknik direktör, Portekizli Sergio Conceicao'nun ardından Suudi ekibinin başına geçti.

Ittihad'ın yeni teknik direktörü Alman Jens Wissing, ilk hazırlık maçının ardından takımı önümüzdeki sezon çalıştırmayı kabul etmesinin sırrını açıkladı.

Wissing, İspanya'nın Marbella kentindeki kamp döneminde oynadığı ilk hazırlık maçında Ittihad'ı 3-2'lik skorla Güney Afrika ekibi Orlando Pirates karşısında galibiyete taşıdı.

Wissing, maçın ardından Ittihad kulübünün "YouTube" sitesindeki kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Katılmak kolay oldu, çünkü takımın çevresindeki herkesten büyük destek ve yardım aldık, bu yüzden bizim için çok kolaydı."

Şöyle devam etti: "Bu takımla birlikte olmaktan dolayı çok iyi hissediyoruz, çok iyi bir grup, çok güzel bir pozitif enerji hissediyorum, geçtiğimiz iki hafta çok iyi geçti."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Zaten çok iyi antrenmanlar yaptık, oyuncular çok gelişiyor ve ben gerçekten büyük bir ileri adım görüyorum."

Orlando Pirates karşısında alınan galibiyetle ilgili olarak Alman teknik direktör şunları dile getirdi: "İlk maç bizim için çok iyiydi, tabii ki her şey mükemmel değil ve öyle de olamaz, ama gerçekten pek çok olumlu yön var."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Oyuncular, ister konuştuğumuz konular olsun ister antrenmanda yaptıklarımız olsun, işleri pratikte uygulamaya çalışıyor, bu yüzden şu an memnun olduğumu söyleyebilirim."

Wissing, Ittihad'ın başına 2028'de sona erecek iki sezonluk bir sözleşmeyle geçti; bu göreve, geçtiğimiz sezonun sonunda görevinden alınan Portekizli teknik direktör Sergio Conceiçao'nun yerine getirildi. Takım, o sezon hiçbir kupa kazanamamıştı.

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