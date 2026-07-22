Ittihad'ın yeni teknik direktörü Alman Jens Wissing, ilk hazırlık maçının ardından takımı önümüzdeki sezon çalıştırmayı kabul etmesinin sırrını açıkladı.

Wissing, İspanya'nın Marbella kentindeki kamp döneminde oynadığı ilk hazırlık maçında Ittihad'ı 3-2'lik skorla Güney Afrika ekibi Orlando Pirates karşısında galibiyete taşıdı.

Wissing, maçın ardından Ittihad kulübünün "YouTube" sitesindeki kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Katılmak kolay oldu, çünkü takımın çevresindeki herkesten büyük destek ve yardım aldık, bu yüzden bizim için çok kolaydı."

Şöyle devam etti: "Bu takımla birlikte olmaktan dolayı çok iyi hissediyoruz, çok iyi bir grup, çok güzel bir pozitif enerji hissediyorum, geçtiğimiz iki hafta çok iyi geçti."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Zaten çok iyi antrenmanlar yaptık, oyuncular çok gelişiyor ve ben gerçekten büyük bir ileri adım görüyorum."

Orlando Pirates karşısında alınan galibiyetle ilgili olarak Alman teknik direktör şunları dile getirdi: "İlk maç bizim için çok iyiydi, tabii ki her şey mükemmel değil ve öyle de olamaz, ama gerçekten pek çok olumlu yön var."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Oyuncular, ister konuştuğumuz konular olsun ister antrenmanda yaptıklarımız olsun, işleri pratikte uygulamaya çalışıyor, bu yüzden şu an memnun olduğumu söyleyebilirim."

Wissing, Ittihad'ın başına 2028'de sona erecek iki sezonluk bir sözleşmeyle geçti; bu göreve, geçtiğimiz sezonun sonunda görevinden alınan Portekizli teknik direktör Sergio Conceiçao'nun yerine getirildi. Takım, o sezon hiçbir kupa kazanamamıştı.