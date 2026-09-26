Ahli ve Suudi Arabistan Millî Takımı forması giyen forvet Firas el-Breikan, Körfez Arap Kupası "Halici 27" turnuvasında ilk iki hücumda kaydettiği iki golle, Nasr oyuncusu takım arkadaşı Abdullah el-Hamdan'ı zor durumda bıraktı.

Suudi Arabistan Millî Takımı, bugün cumartesi günü Cidde'deki İnma Stadı'nda, Körfez turnuvasının grup aşamasının ikinci turunda Umman Millî Takımı ile karşılaştı.

Suudi Arabistan Millî Takımı, karşılaşmanın 12. dakikasında Salih Ebu'ş-Şamat'ın ortasını kafayla ağlara gönderen Firas el-Breikan sayesinde skoru açtı.

El-Breikan, karşılaşmanın 34. dakikasında Sultan Mendeş ile verkaç yaptıktan sonra çektiği ve Ummanlı kalecinin engellemekte başarısız kaldığı sert şutla kendisinin ikinci, ülkesinin ise üçüncü golünü ekledi.

İlk gol, Suudi Arabistan'ın Körfez turnuvasında bizzat kaydettiği ilk golüydü; zira geçen maçta Kuveyt filelerine giren tek golü, Kuveyt'in savunma oyuncusu Yusuf el-Hakan'dan kendi kalesine olmuştu.

El-Breikan, geçen maçta Kuveyt karşısında yedek olarak sadece birkaç dakika sahada kalıp gol atmayı ya da kaleyi tehdit etmeyi başaramamışken, "Halici 27"deki gerçek anlamda ilk iki hücumunda gol kaydetmeyi başardı.

El-Breikan'ın iki golü, Kuveyt maçında sönük bir performans sergileyen ve kale önünde birden fazla pozisyonu değerlendiremeyen Abdullah el-Hamdan'ı zor durumda bıraktı.

El-Hamdan, Kuveyt maçındaki performansı nedeniyle geniş çaplı eleştirilere maruz kaldı; ardından Suudi Arabistan Millî Takımı'nın teknik direktörü Yunan Georgios Donis, onu Umman karşısındaki ilk on birden çıkarıp yerine el-Breikan'ı sahaya sürmeye karar verdi.