Stuttgart, Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında cumartesi akşamı konuk olduğu Bayer Leverkusen'i 4-2 mağlup ederek büyük bir galibiyet elde etti.

Karşılaşmada Stuttgart'ın yıldızı Faslı Bilal El Hannus dikkat çeken bir imza attı ve konuk ekibin üçüncü golünü kaydetti.

Bu sonuçla Stuttgart puanını 9'a yükselterek onuncu sıraya oturdu; Leverkusen ise 13 puanda kalarak altıncı sırada yer aldı.

Bundesliga'nın resmi sitesi karşılaşmanın öne çıkan anlarını aktardı. Stuttgart maça mümkün olan en iyi şekilde başladı. 14. dakikada Bilal El Hannus ile Deniz Undav arasındaki hızlı pas alışverişi kaleci Mark Flekken'i bir şutu kurtarmaya zorladı; ardından Demirovic seken topu takip ederek ağlara gönderdi.

8 dakika sonra Stuttgart farkı ikiye çıkardı. Vrioni'nin kullandığı köşe vuruşunu Jeff Chabot kafayla ceza sahası içine çevirdi, ardından topa yeniden Grisha Prömel dokundu ve top Jamie Leweling'e ulaştı; o da yakın mesafeden topu ağlara yolladı.

Bayer Leverkusen, Alex Garcia'nın kullandığı köşe vuruşunda yükselen ve 28. dakikada kafayla topu güçlü bir şekilde ağlara gönderen Patrik Schick ile cevap verdi ve farkı 2-1'e indirdi.

Ardından İbrahim Maza bir köşe vuruşundan topu üst direğe çarptırdı; ilk yarının bitimine hemen yakın ise Leweling de diğer taraftan üst direğe isabet ettirdi ve ilk yarı Stuttgart'ın 2-1 önünde olmasıyla sona erdi.

Stuttgart ikinci yarıya, ilk yarıyı bitirdiği şekilde başladı. Leverkusen'in baskısını uzaklaştırmayı başardıktan sonra Vrioni, sol taraftaki Bilal El Hannus'a bir pas gönderdi. Faslı oyuncu ceza sahası sınırına doğru hareketlendi ve yaklaşık 20 yarda mesafeden ustaca bir şut çekerek topu uzak direğin içine yerleştirdi; böylece 51. dakikada üçüncü golü kaydetti.

Konuk takım 65. dakikada bir kez daha vurdu. Undav'ın ceza sahasının içinden gönderdiği kusursuz pas uzak direkteki Demirovic'e ulaştı; Bosnalı oyuncu yedi yarda mesafeden güçlü bir şut çekerek hem kendisinin ikinci golünü hem de takımının dördüncü golünü kaydetti.

Leverkusen 79. dakikada farkı bir gole indirmeyi başardı. Miguel Gutierrez'in ortasını İbrahim Maza uzak direkte kafayla ağlara çevirdi ve maç konuk ekibin 4-2'lik galibiyetiyle sona erdi.