Olağanüstü bir futbol gecesinde Fas Milli Takımı, yalnızca galibiyetlerin dilinden anladığını bir kez daha kanıtladı. Bugün cuma günü oynanan ve Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamında iki ekibi karşı karşıya getiren mücadelede Fas, Nijer karşısında 5-1'lik büyük ve hak edilmiş bir galibiyete imza attı. Böylece Fas, elemelerden çıkış biletini kapma yolunda doğru ilerlediğini gösterirken, sahadaki hücum futboluyla da tribünleri dolduran taraftarlara keyifli anlar yaşattı.

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Fas'a 4. dakikada tescili açan isim Yasser Zabiri oldu. Ardından kaptan Ashraf Hakimi ikinci golü ekledi (27), sonra Muhammed Abdurrahman Nijer adına farkı bir gole indirdi (41). Hakimi yeniden sahneye çıkarak üçüncü golü kaydetti (45+3), Youssef En-Nesyri ise dördüncüyü ekleyerek (77) Fas'ı hak edilmiş bir galibiyete taşıdı.

Fas Milli Takımı maça güçlü bir hücum anlayışıyla başladı ve konuk ekibe nefes alma fırsatı tanımadı. İlk anlardan itibaren Ashraf Hakimi ve arkadaşları oyunun gidişatına tam anlamıyla hâkim oldu, erken bir gol arayışıyla Nijer savunmasına var gücüyle baskı yaptı ve rahat bir galibiyetin yolunu açmak istedi.

İlk gol de erken geldi. Genç forvet Yasser Zabiri, düzenli bir atak ve isabetli bir pasın ardından 4. dakikada tescili açmayı başardı. Bu golle Fas taraftarının coşkusunu alevlendirdi ve teknik direktör Mohamed Ouahbi'nin, bu karşılaşmada Fas hücumunu yönetmesi için ona güven vermekle haklı olduğunu gösterdi.

Goldan sonra Fas Milli Takımı baskısını sürdürdü ve pek çok tehlikeli pozisyon üretti. Bu süreçte Brahim Diaz, Bilal El Khannous ve Abde Ezzalzouli üçlüsünün belirgin parlaklığı dikkat çekti; hızlı hareketleri ve üst düzey becerileriyle Nijer savunmasını yordular.

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27. dakikada sıra kaptan Ashraf Hakimi'ye geldi. Sağ taraftan ilerleyerek Nijer kalecisinin müdahale edemediği sert bir şut çeken Hakimi, ikinci golü muhteşem bir biçimde kaydederek skoru ikiye katladı ve Fas'ın bu gece affetmediğini gösterdi.

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Ancak Nijer Milli Takımı teslim olmayı reddetti ve maça dönmeye çalıştı. 41. dakikada Muhammed Abdurrahman, bir savunma hatasını değerlendirerek sürpriz bir gol kaydetti ve farkı bir gole indirerek ilk yarının sonundan önce Nijer'e yeniden biraz umut verdi.

İlk yarının sonuna yaklaşılırken Hakimi bir kez daha son sözü söyledi ve hızlı bir kontratağın ardından uzatma dakikalarında üçüncü golü kaydetti. Böylece ilk yarı Fas'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi ve maç daha ikinci yarı başlamadan fiilen çözülmüş oldu.

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İkinci yarıda Nijer Milli Takımı dönmeye çalıştı ve teknik direktör, Abdoul Khairou Amoustapha ile Oumarou Alio Youssouf'un yerine Mohamed Amadou Sabo ve Ali Mohamed Elfaz'ı oyuna dahil ederek iki değişiklik yaptı. Ancak Nayef Aguerd, Issa Diop ve Noussair Mazraoui önderliğindeki Fas savunması ile kaleci Yassine Bounou, skoru korumayı ve oyunun gidişatına hâkim olmayı başardı.

77. dakikada Youssef En-Nesyri, Nijer Milli Takımı'na öldürücü darbeyi indirdi. Ceza sahası içinde yükselerek, isabetli bir ortayı sert bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve Fas Milli Takımı'nın dördüncü golünü kaydetti. Böylece tribünlerdeki taraftarın sevincini alevlendirdi, Fas'ın maçtaki tam üstünlüğünü teyit etti ve muhteşem bir hücum performansıyla üç puanı hanesine yazdırdı.

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Maçta bazı gerilimli anlar da yaşandı. İlk yarıda Bilal El Khannous'un kart görmesinin ardından Abdoul Khairou Amoustapha'ya da bir kart çıktı; Oumarou Alio Youssouf ise ilk yarının sonundan önce kart gördü. Karşılaşma, kimi bölümlerinde heyecan ve çekişmeyle öne çıktı.

Bu galibiyetle Fas Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası'na yükselmeyi sağlayacak eleme grubundaki liderliğini sürdürdü ve 9 golle (tam puan) grubunda zirveye oturdu. Takım, sahip olduğu mevcut altın kuşak sayesinde yalnızca kupaya katılmanın değil, kıtasal unvan için güçlü bir şekilde mücadele etmenin de en önde gelen adayı olduğunu teyit etti.

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Hakimi dikkat çekici bir performans sergiledi; iki gol kaydederek takımını galibiyete taşıdı ve dünyanın en iyi bek oyuncularından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Etkisinin yalnızca savunmayla sınırlı kalmadığını, hücuma ve kritik anlarda fark yaratmaya kadar uzandığını gösterdi.

Yasser Zabiri ise maçın sürpriziydi. Erken bir gol kaydederek teknik direktör Mohamed Ouahbi'nin kendisine verdiği güveni hak ettiğini gösterdi ve Fas taraftarının yakın gelecekte üzerine bahse gireceği isimlerden biri oldu.

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Bitiş düdüğüyle birlikte Fas taraftarı hak edilmiş bir galibiyeti kutladı. Bu gecede Fas, Afrika Uluslar Kupası yolculuğuna tüm gücüyle devam etmeye kararlı olduğunu ve unvana giden yolun Rabat'tan geçtiğini teyit etti.